Эрмитаж и его гороскоп: совпадения, в которые сложно не поверить

7 декабря 1764 года Екатерина II приобрела первую коллекцию — 225 картин из собрания берлинского купца Гоцковского. Так началась история Эрмитажа, "домашней галереи", которая со временем стала одним из главных музеев мира.
Кто он по гороскопу
Если верить звёздам, Эрмитаж родился под знаком Стрельца — с 23 ноября по 21 декабря. Этот знак покровительствует философии, искусству, путешествиям и всему, что помогает человеку расширять горизонты.
Его планета — Юпитер, символ щедрости, знаний и роста.
Стрельцы любопытны, идеалистичны и плохо уживаются с ограничениями. Они ищут смысл — и всегда тянутся к новому.
Что говорят звёзды
По гороскопу Стрельца Эрмитаж должен был стать:
- учителем и собирателем, который собирает знания, предметы, смыслы со всего мира;
- гостеприимным путешественником, открытым людям и идеям (сегодня — миллионы посетителей и международные выставки);
- вдохновителем, соединяющим науку, искусство и философию;
- немного непредсказуемым — как и музей, где можно заблудиться в переходах между эпохами.
Совпадения, в которые легко поверить
Звёзды не ошиблись: Эрмитаж и правда растёт, просвещает, делится красотой и смыслом. Он — типичный Стрелец: щедрый, открытый миру, немного театральный, но всегда с идеей.
Музей расширяет границы — от Зимнего дворца до филиалов за рубежом — будто следуя велению своей планеты Юпитера.
Что ему предсказывают дальше
Юпитер благоволит тем, кто не стоит на месте. Значит, у Эрмитажа всё впереди: новые открытия, выставки, исследования и путешествия.