Пять «нет» для соды: список вещей, которые лучше не трогать

Пищевая сода — настоящий герой в арсенале домашнего хозяйства, способный справиться с множеством загрязнений. Однако, как и у любого универсального средства, у неё есть свои слабости и противопоказания.

Не все поверхности одинаково хорошо реагируют на контакт с содой, и некоторые предметы интерьера и быта могут быть безвозвратно испорчены. Разбираемся, что точно не стоит чистить этим популярным порошком, и чем его можно заменить.

Алюминиевая посуда: тёмные пятна и шероховатость

Приготовление пищи в алюминиевой посуде — давняя традиция, но чистка её содой может обернуться неприятностями.

“Появятся тёмные пятна и разводы”, а поверхность станет “шершавой”. Причина кроется в химической реакции:

“Сода вступает в реакцию с алюминием, разрушая защитный слой”.

Вместо абразивной соды для алюминия лучше использовать более щадящие методы: “Горячая вода + лимонная кислота (1 ч. л. на литр)” эффективно справится с загрязнениями, не повреждая металл.

Антипригарные сковороды: стираем драгоценное покрытие

Антипригарные покрытия, такие как тефлон, делают готовку проще и приятнее. Но сода — их главный враг.

Сода стирает тефлоновое покрытие, в результате чего пища начинает пригорать.

Абразивные частицы соды царапают защитный слой, сводя на нет все его антипригарные свойства.

Для ухода за такими сковородами рекомендуется использовать “мягкую губку + средство для антипригарных поверхностей”, предназначенное специально для деликатной чистки.

Золотые и серебряные украшения: потускнение и микроцарапины

Блеск драгоценных металлов может легко потускнеть, если прибегнуть к чистке содой. Появятся микроцарапины, а сами украшения потускнеют.

Особую опасность сода представляет для таких вставок, как жемчуг или опал:

“Камни (жемчуг, опал) растрескаются”.

Причина агрессивности соды в том, что она “слишком агрессивна для мягких металлов и деликатных вставок”. Для бережной чистки ювелирных изделий лучше всего подойдёт “мыльный раствор + мягкая зубная щётка”, которая деликатно удалит загрязнения.

Деревянные разделочные доски и мебель: сухость и трещины

Дерево — натуральный материал, который требует особого ухода. Сода, будучи сильным абсорбентом, вытягивает влагу и разрушает натуральные масла в древесине. Это приводит к тому, что “дерево высыхает, появляются трещины”, а “цвет тускнеет”.

Чтобы сохранить деревянные изделия, следует избегать соды и использовать смесь уксуса и оливкового масла в пропорции 1:1 — “Смесь уксуса и оливкового масла (1:1)”.

Мрамор и гранит: потеря блеска и микротрещины

Натуральный камень, такой как мрамор и гранит, выглядит роскошно, но весьма чувствителен к агрессивным чистящим средствам. Сода, обладая абразивными свойствами, “царапает полировку натурального камня”.

Результатом такого воздействия становятся мутные разводы, потеря блеска и появление микротрещин. Для ухода за этими поверхностями следует выбирать специализированные “средства с нейтральным pH для камня”, которые сохранят их первозданный вид.

Что ещё не любит соду?

Список поверхностей, которые не стоит чистить содой, не ограничивается пятью пунктами. Лакированная мебель может покрыться “белыми следами”, стеклянные дверцы духовки (особенно с покрытиями) — получить “царапины”, а акриловые ванны — приобрести “матовые пятна”.

Что можно мыть содой?

Несмотря на ограничения, сода остаётся незаменимым помощником для определённых задач. Её смело можно использовать для чистки:

Нержавеющей стали

Фарфора и керамики

Хрома (смесь соды + воды в виде пасты)

Плитки

Сода — не панацея

Пищевая сода — отличное средство для борьбы с загрязнениями, но её применение требует понимания свойств различных материалов.

“Используйте её только для подходящих поверхностей, иначе рискуете испортить вещи”.

Правильный выбор чистящего средства — залог долговечности и безупречного вида вашего дома.