Царский заказ на пенное: как Петр I «продвигал» пиво в Петербурге

Санкт-Петербург, город с богатейшей культурой и историей, может похвастаться не только архитектурными шедеврами и литературным наследием, но и славной пивной традицией.

Ещё в XVIII веке здесь появился первый пивоваренный завод, а сам император Пётр I стал одним из главных популяризаторов хмельного напитка.

Если сегодня самым известным петербургским пивом является «Балтика», то два века назад все говорили о «Калинкинском» — напитке, сваренном по передовым европейским стандартам.

Корни пивоварения: от натуфийцев до Средневековья

История пива уходит корнями в глубокую древность. Многие учёные связывают его появление с зарождением сельского хозяйства. Одним из ярких примеров являются натуфийцы — древняя культура, существовавшая 12 тысяч лет назад.

Археологические находки свидетельствуют, что они начали делать пиво из ячменя ещё до того, как освоили выпечку хлеба.

“Сельское хозяйство было не таким эффективным, как охота, но могло дать опьяняющий напиток”, — отмечают исследователи.

В Средние века пиво получило широкое распространение по всей Европе. Именно тогда в него стали добавлять хмель, что не только улучшало вкус, но и служило природным консервантом.

Пиво стало не просто напитком, но и важным элементом рациона.

“Пиво стало отличным заменителем воде. При кипячении оно избавлялось от вредных бактерий, хотя вода всё равно оставалась опасной. Кроме того, пиво было очень сытным и питательным, поэтому его воспринимали как дополнительную пищу”.

Пётр I: император-пивовар и популяризатор

Первый российский император, Пётр I, был не только реформатором и талантливым правителем, но и любителем хорошо отдохнуть. Его пристрастие к пиву зафиксировано даже в курьёзных записях с ассамблей:

«Упитых складывать бережно, дабы не повредить, и не мешали бы танцам. Складывать отдельно, пол соблюдая, иначе при пробуждении конфуза не оберешься».

Во время своего визита в Англию Пётр I не только изучал кораблестроение, но и с удовольствием посещал местные пабы. Впоследствии он пригласил английских пивоваров в Петербург, где пиво стало играть важную роль.

Оно использовалось не только для поднятия настроения, но и имело практическое применение: “Его использовали, чтобы лечить цингу”, а также “оно помогало переваривать пищу морякам”, особенно в длительных плаваниях, где рацион был скудным и состоял из “густой и твёрдой еды”.

Напиток Екатерины II и рождение имперского стаута

Пивоваренные традиции, заложенные Петром I, продолжились и развивались. Долгое время в Россию активно импортировалось английское пиво, особенно для императорского двора.

Екатерина II, будучи ценительницей этого напитка, способствовала его популяризации. Однако длительные морские перевозки часто приводили к порче напитка.

Чтобы решить эту проблему, в пиво стали добавлять больше солода, что делало его крепче и позволяло лучше сохраняться. Так появился рецепт особого имперского стаута — плотного и крепкого пива, рецептура которого сохранилась до наших дней.

Борьба за рынок: заводы Крона и Казалета

История пивоварения в России тесно связана с именами первых предпринимателей. Абрахам Крон, швед по происхождению, после переезда в Россию стал главным пекарем при дворе Екатерины II.

Постепенно он решил создать пивоваренный завод европейского качества, получив на это средства от императрицы.

“Первый в России пивоваренный завод открылся в 1795 году”.

Почти одновременно появился и Калинкинский завод, основанный английским подданным Ноем Казалетом. Между двумя предприятиями развернулась жёсткая конкуренция, которая продлилась до 1848 года.

Эпидемия холеры заставила горожан бояться пива, и оба завода оказались на грани разорения. Чтобы спасти свой бизнес, компании объединились, сделав Калинкинский завод основным.

К 1914 году он стал крупнейшим в Российской Империи, производя впечатляющие “5.5 миллионов вёдер пива в год”.

Неожиданные факты о пиве

