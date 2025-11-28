«Конное лобби» против «электрического дьявола»: как происходила битва за улицы Петербурга

Петербург, город с одной из самых протяженных трамвайных сетей в мире, хранит в своей истории не только стальные рельсы, но и удивительные здания, которые когда-то обеспечивали движение первых электрических вагонов.

История появления трамвая в Северной столице — это не только борьба прогресса с устаревшими технологиями, но и пример того, как утилитарные сооружения обретали черты искусства.

Конное лобби против прогресса: битва за улицы

Появление трамвая в Петербурге было сопряжено с немалыми трудностями. Несмотря на то, что город занимал ведущие позиции по протяженности трамвайных путей, сам трамвай появился здесь поздно — только в 1907 году.

Причиной тому было "конное лобби": с 19 века главным транспортом Петербурга была конка — трамвай на конной тяге. Владельцы конки, несмотря на устаревание их вида транспорта, всеми силами препятствовали появлению конкурента.

“И по договору, заключенному с городом, они имели на это право, ведь согласно нему, все улицы города были отданы под конку!”

Это привело к курьёзным ситуациям. Например, в 1890-х годах был пущен первый электрический трамвай, но его линия проходила по льду Невы.

“Владельцы конки были не согласны с такой хитростью и подали на владельцев ледового трамвая иск, однако суд встал на сторону трамвая — договор гласил, что под конку отданы в аренду улицы города, но про реки в договоре не было ни слова!”

Рождение первой линии: американские технологии и русский инженер

В конечном итоге, “прогресс пересилил бюрократию”. В 1904 году Городская дума инициировала строительство первой полноценной трамвайной линии. Конкурс выиграла американская компания “Вестингауз”, которая позже занялась атомными электростанциями.

“Ну а автором проекта первой трамвайной линии стал выдающийся инженер-энергетик Графтио”.

Первая очередь включала в себя центральную электростанцию, пять тяговых подстанций и три трамвайных депо. Проектированием всех зданий занималась группа архитекторов под руководством выдающегося зодчего Алексея Зазерского.

“С первого взгляда система работы дореволюционного трамвая кажется запутанной… Тяговая подстанция — это своеобразная промежуточная точка сети, в которую поступает ток и в которой он преобразовывается, распределяя энергию по относящейся к подстанции сети”.

В Петербурге выбрали модель с одной большой электростанцией и несколькими подстанциями.

Центральная электрическая станция: сердце трамвайной сети

Главным объектом стала Центральная электрическая станция городского трамвая на Атаманской улице, д. 3. Несмотря на расположение в “относительно захолустном месте”, здание получило “неповторимый облик”.

Доминантой стала угловая башня со шпилем, а основной корпус с панорамными окнами вмещал машинный зал.

“Исключительно на трамвайную сеть электростанция на Атаманской улице проработала не так долго — уже в 1920-х годах её начали модернизировать”.

Здание и сегодня вырабатывает электроэнергию, питая жилые дома, хотя его состояние требует реставрации. Особо отмечается и прилегающая насосная станция на берегу реки Монастырки, также спроектированная Зазерским в едином стиле.

Подстанции: памятники модерна на карте города

Пять тяговых подстанций, разбросанных по городу, были не менее важны. Каждая из них, несмотря на утилитарное назначение, приобрела черты архитектурного стиля модерн.

Подстанция №1 “Василеостровская” (23-я линия В.О., 10-12), питавшая трамваи Васильевского острова, отличается скромностью, но имеет идеальную композицию, где техническая и жилая части сбалансированы. К сожалению, здание находится в плачевном состоянии.

Подстанция №2 “Петербургская” (наб. р. Карповки, 15) на Петроградской стороне отличается более богатым декором: плитка-кабанчик, изящные карнизы. Она образует ансамбль с жилым домом, построенным тем же Зазерским, демонстрируя гармоничное сочетание утилитарного и жилого строительства.

Подстанция №3 “Рождественская” (Дегтярный переулок, 5), наиболее близкая к центральной станции, недавно была отреставрирована. Она демонстрирует уникальные приемы Зазерского в группировке элементов и имеет единственный в своем роде узкий боковой ризалит. Здание до сих пор используется по назначению, но теперь питает троллейбусные сети.

Подстанция №4 “Новопетергофская” (11-я Красноармейская, 28), с техническими помещениями, спрятанными во дворе, производит впечатление скорее жилого дома, чем электростанции. Её лицевой фасад с декоративной входной группой создаёт ощущение масштаба.

Подстанция №5 “Подьяческая” (Б. Подьяческая ул., 27), по мнению автора, самая красивая. Её изюминкой стало огромное панорамное окно машинного зала, занимающее большую часть фасада технических помещений, что контрастирует с миниатюрным жилым корпусом.

Эти здания — не просто памятники истории, но и яркое свидетельство того, как в начале XX века архитекторы не стеснялись технических аспектов, но придавали им изящную форму, создавая “красивые формы, и поэтому на них приятно смотреть по сей день”.