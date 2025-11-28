Фонарный мост в Адмиралтейском районе ожил после капремонта

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга завершились работы по капитальному ремонту Фонарного моста. Основные работы затронули своды, устои, карнизы и внешние части сооружения, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Обновление элементов осуществлялось с использованием плавательных средств, так как большая часть операций проводилась с воды.
Особое внимание специалисты уделили чугунным перилам: поверхность была очищена от старого покрытия и появившейся ржавчины, утраченные фрагменты восстановили.
Кроме того, восстановили гранитные блоки, разместив их согласно первоначальному проекту, а также устранили различные повреждения.
На мосту полностью заменили покрытие проезжей части и тротуаров, опоры фонарей прошли очистку и покраску.
Ранее стало известно о планах города: в следующем году в Санкт-Петербурге собираются приступить к строительству нового разводного моста.