Фонарный мост в Адмиралтейском районе ожил после капремонта

Опубликовано: 28 ноября 2025 20:00
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

На переправе завершены работы по реставрации инженерных конструкций и восстановлению исторического облика.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга завершились работы по капитальному ремонту Фонарного моста. Основные работы затронули своды, устои, карнизы и внешние части сооружения, сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Обновление элементов осуществлялось с использованием плавательных средств, так как большая часть операций проводилась с воды.

Особое внимание специалисты уделили чугунным перилам: поверхность была очищена от старого покрытия и появившейся ржавчины, утраченные фрагменты восстановили.

Кроме того, восстановили гранитные блоки, разместив их согласно первоначальному проекту, а также устранили различные повреждения.

На мосту полностью заменили покрытие проезжей части и тротуаров, опоры фонарей прошли очистку и покраску.

Ранее стало известно о планах города: в следующем году в Санкт-Петербурге собираются приступить к строительству нового разводного моста.

Автор:
Юлия Аликова
Город
