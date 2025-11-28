«Вандализм продолжается»: что думают петербуржцы о путях ВСМ через Обводный канал

Когда мнение народа расходится с экспертизой.

Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ), призванной соединить Петербург и Москву, продолжает вызывать активные дискуссии.

Недавно эксперты дали «зеленый свет» строительству дополнительных путей на участке от Московского вокзала до Обухово, пролегающих через Обводный канал.

Однако, несмотря на одобрение специалистов, жители города выражают ряд сомнений и опасений.

Технические детали и экспертное мнение

Речь идет о модернизации участка, который не входит в основное концессионное соглашение ВСМ, а реализуется по инвестпрограмме РЖД. Планируются работы на западном Американском мосту и прилегающей территории.

Основные задачи включают “замену путей на мосту”, “замену контактной сети и узлов крепления на пролетном строении моста”, а также “прокладку инженерных сетей”.

Примечательно, что конструктивные особенности самого моста изменять не планируется.

Эксперты, проведя необходимые изыскания, пришли к выводу, что “при соблюдении ряда условий это строительство не повредит набережной и депо Николаевской железной дороги — объектам культурного наследия”.

Это означает, что исторический облик города, по крайней мере, на бумаге, останется нетронутым.

Городская реакция: ирония, скепсис и тревога

Однако, жители Петербурга, ознакомившись с новостью, выражают неоднозначную реакцию. Сарказм и недоумение звучат в комментариях:

«Конечно не повредит, мост же не будет у метро петь, или устраивать марафон с призом пива», — говорят горожане, намекая на абсурдность некоторых экспертиз.

Возникают и более практические вопросы, касающиеся целесообразности проекта.

«Как думаете много москвичей нас посетят?» — интересуется один из жителей, ставя под сомнение ожидаемый экономический эффект.

Тревогу вызывает и сам процесс строительства:

«Так ещё с большого котлована на Лиговском проспекте развитие идёт. Сколько ещё таких ям вырыть нужно?»

Этот комментарий отражает опасения, связанные с постоянными дорожными работами и неудобствами, которые они создают.

Некоторые горожане видят в происходящем продолжение деструктивного отношения к городу:

«Вандализм продолжается».

Эта фраза передает общее чувство разочарования и беспокойства за будущее Петербурга, где, по мнению некоторых, масштабные строительные проекты зачастую идут вразрез с интересами жителей и сохранением исторического наследия.