Не тот «Щелкунчик»: мошенники запускают двойники сайтов Большого и Мариинского театров и продают билеты
Не тот «Щелкунчик»: мошенники запускают двойники сайтов Большого и Мариинского театров и продают билеты

Опубликовано: 28 ноября 2025 21:00

Опубликовано: 28 ноября 2025 21:00
Не тот «Щелкунчик»: мошенники запускают двойники сайтов Большого и Мариинского театров и продают билеты
Не тот «Щелкунчик»: мошенники запускают двойники сайтов Большого и Мариинского театров и продают билеты
Global Look Press / Shatokhina Natalya / news.ru

Юрист отметил, что приобретение билетов на востребованные новогодние спектакли с каждым годом сопровождается всё большими сложностями.

В последние месяцы перед новогодними праздниками отмечается рост числа поддельных интернет-сайтов, которые маскируются под официальные страницы Большого и Мариинского театров. Об этом в интервью с РИА Новости рассказала юрист Елена Браун, подполковник внутренней службы в отставке.

Она подчеркнула, что мошенники используют возросший интерес к балету «Щелкунчик» и другим праздничным постановкам, чтобы продвигать свои схемы.

По словам эксперта, «с каждым годом покупка билетов на особо популярные новогодние мероприятия и театральные представления, в том числе на балет „Щелкунчик“, становится всё более экстремальной, потому как преступники, используя новогодний ажиотаж, становятся намного изощреннее в своих мошеннических схемах.

На фишинговых сайтах пользователям предлагают внести предоплату или пройти процедуру подтверждения личности. Под этими предлогами злоумышленники получают доступ к личной и финансовой информации людей.

Также юрист отметила, что продажи поддельных билетов ведутся через мессенджеры и в соцсетях — мошенники обещают меньшую стоимость, ссылаясь на «знакомство внутри коллектива», однако после получения денег на связь больше не выходят.

Ранее сообщалось, что билеты на «Щелкунчика» в Большом театре начнут продавать 2 декабря.

Автор:
Юлия Аликова
Город
