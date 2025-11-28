Не тот «Щелкунчик»: мошенники запускают двойники сайтов Большого и Мариинского театров и продают билеты

В последние месяцы перед новогодними праздниками отмечается рост числа поддельных интернет-сайтов, которые маскируются под официальные страницы Большого и Мариинского театров. Об этом в интервью с РИА Новости рассказала юрист Елена Браун, подполковник внутренней службы в отставке.
Она подчеркнула, что мошенники используют возросший интерес к балету «Щелкунчик» и другим праздничным постановкам, чтобы продвигать свои схемы.
По словам эксперта, «с каждым годом покупка билетов на особо популярные новогодние мероприятия и театральные представления, в том числе на балет „Щелкунчик“, становится всё более экстремальной, потому как преступники, используя новогодний ажиотаж, становятся намного изощреннее в своих мошеннических схемах.
На фишинговых сайтах пользователям предлагают внести предоплату или пройти процедуру подтверждения личности. Под этими предлогами злоумышленники получают доступ к личной и финансовой информации людей.
Также юрист отметила, что продажи поддельных билетов ведутся через мессенджеры и в соцсетях — мошенники обещают меньшую стоимость, ссылаясь на «знакомство внутри коллектива», однако после получения денег на связь больше не выходят.
Ранее сообщалось, что билеты на «Щелкунчика» в Большом театре начнут продавать 2 декабря.