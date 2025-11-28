«Серьезных обсуждений на уровне города никогда не было»: почему в Петербурге вместо башен Лахты нельзя построить метро

Почему нельзя строить метро за частные инвестиции?

Один из наиболее острых вопросов, волнующих петербуржцев, касается приоритетов в городском развитии: почему грандиозные частные проекты, подобные небоскрёбам в Лахте, не могут быть конвертированы в столь нужные городу новые станции метро?

Порталу «Городовой» ситуацию прокомментировал Алексей Цивилёв, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета.

Частные инвестиции vs. государственная нужда

Алексей Цивилёв чётко разграничивает природу проектов:

“Квартал в Лахте — частные инвестиции”.

Это означает, что средства, вложенные в строительство делового квартала, принадлежат частным структурам и ориентированы на их собственную выгоду.

Метрополитен же, напротив, является объектом социально значимым, требующим государственных вложений и стратегического планирования.

Метро на условиях концессии: теоретически возможно, но сложно

Тема строительства метрополитена на основе концессионной модели, то есть с привлечением частных инвестиций, обсуждалась.

“Строительство метрополитена в Санкт-Петербурге на основе концессионной модели — теоретически возможный, но в российских условиях пока недостаточно апробированный подход”.

Депутат приводит в пример опыт Москвы:

“Был опыт строительства станции с участием частного инвестора в Москве, но там было очень много сложностей”.

Это показывает, что даже в пилотных проектах возникают значительные трудности, которые могут стать непреодолимым препятствием при масштабировании.

Сложность метрополитена: вызов для концессий

Создание метрополитена — задача исключительной сложности и капиталоёмкости.

“Применение подобного подхода к таким сложным и капиталоёмким объектам, как метрополитен, — вызов”.

В отличие от, например, аэроэкспресса, для которого концессия могла бы быть более эффективной, строительство подземных линий требует колоссальных вложений, долгосрочного планирования и комплексного подхода, который пока не отработан в России на должном уровне.

Упущенные возможности и необходимость диалога

Алексей Цивилёв отмечает, что “серьезных обсуждений на уровне города никогда не было”.

“В начале 2010-х городским властям предлагали строить метро на основе ГЧП (государственно-частного партнерства), но никаких решений принято не было”.

Эта ситуация подчёркивает, что потенциальные пути решения проблемы финансирования транспортной инфраструктуры остаются неиспользованными. Депутат подчёркивает:

“Такие идеи и проекты требуют публичного обсуждения”.

Есть необходимость открытого диалога между властями, бизнесом и общественностью для поиска оптимальных решений.