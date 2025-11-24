«Это не для нас»: что думают жители Петербурга о новых гигантах, которые могли бы стать метро

Санкт-Петербург стоит на пороге одного из самых масштабных градостроительных проектов последних лет — возведения многофункциональных высотных комплексов «Лахта-2» и «Лахта-3».

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) уже инициировал разработку проекта планировки и межевания для участка земли в Приморском районе, что свидетельствует о серьезных намерениях.

Масштаб и местоположение амбициозного замысла

Под строительство отведен внушительный участок площадью около 11,4 гектара в Приморском районе.

Границы будущей застройки проходят вдоль Бобыльской улицы, Полевого переулка, Водной улицы, а также включают в себя перспективное продолжение Береговой улицы и проектируемый проезд № 3.

В рамках этой зоны появятся две высотные башни, которые станут частью многофункционального общественно-делового комплекса. Для обеспечения новостроек теплом и энергией будет построена собственная котельная.

Стратегия развития и сроки реализации

Разработка всей проектной документации должна быть завершена к январю 2026 года. Инициатором проекта выступает компания «Синергия», чье соглашение о сотрудничестве со Смольным было подписано на Петербургском международном экономическом форуме 2024 года.

Представители проекта подчеркивают, что «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3» — это долгосрочные инвестиции, призванные сформировать современный деловой кластер в северо-западной части города.

По предварительным оценкам, завершение строительных работ намечено на 2031 год. Новый комплекс призван стать логическим продолжением уже существующего «Лахта Центра», служащего штаб-квартирой компании «Газпром».

Земельные вопросы и транспортная инфраструктура

Параллельно с разработкой градостроительной документации, городские власти активно занимаются решением земельных и транспортных вопросов.

Смольный ведет судебные разбирательства с компанией «Синергия» относительно изъятия двух участков на Лахтинском проспекте.

Эти территории необходимы для прокладки новой автомагистрали М-32, которая призвана существенно разгрузить дорожную сеть вблизи развивающегося делового центра.

Основные параметры проекта:

Площадь участка: 11,4 га.

Срок подготовки документации: до января 2026 года.

Планируемое завершение строительства: к 2031 году.

Исторический контекст и значение для города

Идея расширения архитектурного ансамбля «Лахта Центра» витала в воздухе еще с 2021 года, когда «Газпром» впервые озвучил предложение о возведении рядом второго и третьего небоскребов.

Британский архитектор Тони Кеттл, участвовавший в проектировании первой башни, разработал концепцию, предполагающую гармоничное вписывание новых сооружений в существующий ландшафт.

Изначальные планы о строительстве на искусственном острове были скорректированы в пользу возведения на уже имеющихся участках к западу от центра.

Подписанные в 2022 и 2024 годах соглашения между Смольным и «Газпромом» лишь закрепили намерение реализовать этот амбициозный проект.

Перспективы для Петербурга: мнения горожан

Реализация проектов «Лахта-2» и «Лахта-3» обещает не только преобразить облик северо-западной части города, но и укрепить позиции Санкт-Петербурга как ключевого инвестиционного и делового хаба России.

Тем не менее, столь масштабные градостроительные инициативы вызывают неоднозначную реакцию у жителей.

Мнения горожан по поводу появления новых гигантов разделились. Одни видят в этом шаг к развитию и модернизации. Другие выражают сомнения, задаваясь вопросами о необходимости столь массивных сооружений.

«В городе же больше проблем никаких не осталось! Как же у них всё хорошо! Как же я за них за всех рад», — саркастически отмечает один из комментаторов, намекая на наличие других, более насущных проблем.

Другие же прямо сравнивают проект с амбициями столицы:

«Одиночная доминанта смотрится великолепно. Утроенная — уже уродски. Зачем обезьянничать и строить свою Москву-сити? Для каких таких неотложных нужд?»

Некоторые считают, что средства, направленные на строительство небоскребов, могли бы быть использованы более рационально, например, для развития транспортной инфраструктуры.

«Ничего против этих небоскрёбов не имею, но может пока Газпрому построить в городе 20-25 станций метро», — предлагает иной пользователь.

В воздухе повисает главный вопрос: «Может лучше метро?» — противопоставляя амбициозные высоты насущным потребностям горожан.