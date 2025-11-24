Семь миллиардов — в землю: Петербург за два года «посадит» их в ландшафт

В Санкт-Петербурге учреждение, отвечающее за содержание автодорог, а также за благоустройство парков и садов, готовит крупномасштабные работы в каждом из районов города.
В планах на будущий год предусмотрен ремонт малых архитектурных форм, обновление ландшафта, а также уход за зелёными насаждениями.
Общий объём финансирования, выделенный на эти цели, составит 7,2 миллиарда рублей. Основные тендеры планируются на декабрь 2025 года. На сайте государственных закупок размещён перечень из пяти крупных закупок, связанных с содержанием зелёных зон.
Расходы по районам распределяются следующим образом:
- 1,6 млрд рублей — уход за зелёными насаждениями, ремонт и вывоз отходов в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Центральном районах;
- 1,6 млрд рублей — те же виды работ в Пушкинском, Колпинском, Московском, Фрунзенском районах;
- 1,3 млрд рублей — Кировский, Красносельский, Петродворцовый районы;
- 1,3 млрд рублей — Калининский, Красногвардейский, Невский районы;
- 1,3 млрд рублей — Выборгский, Приморский, Курортный, Кронштадтский районы.
Согласно информации с электронной площадки закупок, эти работы запланированы не только на 2026 год, но и на 2027 год, и включают услуги по обновлению ландшафта. Все заявки, согласно графику, внесены 14 ноября, однако в открытом доступе среди опубликованных тендеров найти их не представлялось возможным, сообщает Neva.Today.
