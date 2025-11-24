Городовой / Город / Январские пенсии — под ёлку: в Госдуме сообщили, что выплаты начнутся уже в конце декабря
Январские пенсии — под ёлку: в Госдуме сообщили, что выплаты начнутся уже в конце декабря

Опубликовано: 24 ноября 2025 02:00
Досрочные выплаты будут производиться с учетом повышения, запланированного на 2026 год.

В декабре пенсии будут выплачены по изменённому порядку. Такую информацию озвучил депутат Государственной думы Алексей Говырин, занимающийся вопросами предпринимательства. Он пояснил, что график изменился из-за длинных новогодних каникул.

Начисление январских пенсионных выплат перенесено на конец декабря, чтобы получатели смогли получить средства до выходных.

Часть граждан получит деньги уже 24 декабря, а основной период переводов продлится с 25 по 29 число. Дополнительные заявления оформлять не требуется — деньги переведут автоматически через Социальный фонд.

Тем, кто получает выплаты на банковские карты, суммы поступят в последние дни декабря. Банки должны завершить все операции не позднее 30 декабря, так как это последний рабочий день года. Переводы будут производиться постепенно, чтобы система не испытывала повышенной нагрузки.

Для получателей наличных через почтовые отделения выдача средств запланирована на период с 26 по 30 декабря. Декабрьскую часть пенсии зачислят с 3 по 25 декабря.

Январская выплата будет произведена для тех, кто обычно получает пенсию с 1 по 10 января. Выплаты будут произведены с учётом индексации следующего года.

Ранее стало известно, что страховые пенсии в России увеличатся на 7,6%. Решение касается всех получателей соответствующих выплат.

Автор:
Юлия Аликова
Город
