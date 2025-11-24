Городовой / Город / Каждый пятый — в скрытой группе риска: учёные о предрасположенности россиян к ожирению
Каждый пятый — в скрытой группе риска: учёные о предрасположенности россиян к ожирению

Опубликовано: 24 ноября 2025 04:12
Учёные установили, что развитие осложнений зависит от состояния окружающей среды.

Сотрудники Национального центра по изучению генетики установили, что предрасположенность к избыточному весу имеется более чем у одной пятой жителей России.

Ген, отвечающий за регуляцию аппетита и чувство сытости, вырабатывает фермент, влияющий на обмен веществ, сообщают «Известия».

Повышенная работа данного фермента связана с увеличением интереса к еде и возможностью переедания — такие данные предоставили специалисты.

Исследователи подчеркнули, что склонность к изменениям в этом гене зависит не только от наследственности, но и от влияния окружающей среды.

Однако в сообщении подчёркивается: проблем с весом можно избежать, если человек придерживается правильного рациона и занимается спортом.

Ранее «Городовой» писал, почему нельзя мазать руки кремом на улице.

Автор:
Юлия Аликова
Город
