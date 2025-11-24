Химия у метро «Технологический институт»: где находится необычный памятник великому ученому в Петербурге

Этот памятник заставляет улыбнуться всех, кто на него посмотрит.

Среди привычных улиц и зданий Петербурга порой скрываются настоящие чудеса, способные поразить воображение.

Однажды, прогуливаясь неподалеку от станции метро «Технологический институт», можно наткнуться на нечто совершенно неожиданное — гигантскую таблицу химических элементов.

Это открытие, словно сказочное волшебство, напоминает о том, что удивительное может таиться совсем рядом.

Мозаичный шедевр с историей

Огромная таблица, выполненная из красочной мозаики, украшает стену Научно-исследовательского института метрологии имени Д. И. Менделеева, также известного как Главная палата мер и весов.

Важно отметить, что представленная здесь таблица неполная — она соответствует восьмому, последнему прижизненному изданию, опубликованному в 1906 году. Таким образом, это не просто учебное пособие, а своеобразный исторический артефакт.

Менделеев: гений в домашнем кресле

Но настоящее очарование этого места кроется не только в мозаичной таблице. Перед ней, будто приглашая к беседе, расположился бронзовый памятник самому Дмитрию Ивановичу Менделееву.

Этот монумент выделяется своей необычайной «домашностью». Ученый изображен в расслабленной позе, удобно устроившись в кресле, закинув ногу на ногу и, что особенно примечательно, покуривая сигарету.

На коленях он держит «Временник главной палаты мер и весов».

«Это, пожалуй, единственный памятник, где выдающийся персонаж изображен курящим», — отмечается в описании.

Несмотря на негативное отношение к табачной зависимости, автор считает, что эта деталь придает великому химику удивительную «свойскость», делая его образ более уютным и знакомым, словно перед нами не монумент, а старый друг.

Как найти это чудо

Для тех, кто захочет увидеть эту необычную достопримечательность, адрес прост: Московский проспект, дом 19. От метро «Технологический институт» следует идти в сторону Фонтанки, держась левой стороны.

Там, за углом, ждет встреча с удивительным творением, где химия, история и человечность сплетаются воедино.