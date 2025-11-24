Химия у метро «Технологический институт»: где находится необычный памятник великому ученому в Петербурге

Среди привычных улиц и зданий Петербурга порой скрываются настоящие чудеса, способные поразить воображение.
Однажды, прогуливаясь неподалеку от станции метро «Технологический институт», можно наткнуться на нечто совершенно неожиданное — гигантскую таблицу химических элементов.
Это открытие, словно сказочное волшебство, напоминает о том, что удивительное может таиться совсем рядом.
Мозаичный шедевр с историей
Огромная таблица, выполненная из красочной мозаики, украшает стену Научно-исследовательского института метрологии имени Д. И. Менделеева, также известного как Главная палата мер и весов.
Важно отметить, что представленная здесь таблица неполная — она соответствует восьмому, последнему прижизненному изданию, опубликованному в 1906 году. Таким образом, это не просто учебное пособие, а своеобразный исторический артефакт.
Менделеев: гений в домашнем кресле
Но настоящее очарование этого места кроется не только в мозаичной таблице. Перед ней, будто приглашая к беседе, расположился бронзовый памятник самому Дмитрию Ивановичу Менделееву.
Этот монумент выделяется своей необычайной «домашностью». Ученый изображен в расслабленной позе, удобно устроившись в кресле, закинув ногу на ногу и, что особенно примечательно, покуривая сигарету.
На коленях он держит «Временник главной палаты мер и весов».
«Это, пожалуй, единственный памятник, где выдающийся персонаж изображен курящим», — отмечается в описании.
Несмотря на негативное отношение к табачной зависимости, автор считает, что эта деталь придает великому химику удивительную «свойскость», делая его образ более уютным и знакомым, словно перед нами не монумент, а старый друг.
Как найти это чудо
Для тех, кто захочет увидеть эту необычную достопримечательность, адрес прост: Московский проспект, дом 19. От метро «Технологический институт» следует идти в сторону Фонтанки, держась левой стороны.
Там, за углом, ждет встреча с удивительным творением, где химия, история и человечность сплетаются воедино.