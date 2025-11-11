«Возможно безболезненно и без каких-либо серьезных последствий»: какие улицы Петербурга могли бы стать пешеходными

Где в Петербурге хорошо гулять без машин?

Санкт-Петербург, город, чьи улицы хранят отпечатки веков, может обрести новое дыхание благодаря трансформации транспортной системы.

Урбанист Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли», поделился с порталом «Городовой» своим видением потенциальных пешеходных зон, способных обогатить городское пространство и повысить комфорт для его жителей и гостей.

Городские трансформации: Урбанист раскрывает секреты будущих пешеходных зон

По мнению Воронина, в Петербурге существует несколько улиц, чья трансформация в пешеходные зоны стала бы логичным и желанным шагом.

Главным критерием выступает высокий туристический потенциал, плотная городская застройка и возможность улучшить качество жизни горожан.

Рубинштейна, Грибоедова, Кирпичный: Дороги, ведущие к пешеходному раю

Первым в списке потенциальных пешеходных улиц значится улица Рубинштейна. Это место, известное своими ресторанами и плотной застройкой, привлекает множество отдыхающих.

«Главная туристическая „ресторанная“ улица с плотной застройкой», — характеризует ее Воронин.

Создание пешеходной зоны здесь, по его мнению, «увеличит комфортность для отдыхающих». Уже в 2019 году существовали предложения по изменению ее статуса, что говорит о давно назревшей потребности.

Набережная канала Грибоедова уже сейчас во многом выполняет функцию пешеходной зоны, но автомобильный трафик все еще присутствует.

«Это, в первую очередь, набережная канала Грибоедова около станции метро «Невский проспект». Она, в принципе, во многом де-факто уже пешеходная», — отмечает урбанист.

Он не видит «никаких преград» для того, чтобы сделать ее полностью пешеходной.

«Плюс это все-таки такой исторический центр. Там много разных кафе, другого мелкого бизнеса. Ну и, собственно, Спас на Крови», — перечисляет преимущества Воронин.

Создание такой зоны «возможно безболезненно и без каких-либо серьезных последствий».

Как парковки превращаются в центры притяжения

Особый интерес для урбаниста представляет Кирпичный переулок, расположенный в непосредственной близости от станции метро «Адмиралтейская».

«Там, опять-таки, небольшой автомобильный трафик и улица, скорее, используется под парковку», — констатирует Воронин.

Несмотря на это, переулок обладает огромным туристическим потенциалом, будучи «точкой притяжения» для людей, направляющихся к Дворцовой площади, Эрмитажу и Адмиралтейству.

«Лучше ее облагородить, сделать пешеходной», — предлагает урбанист, с оговоркой, что следует учитывать нужды жильцов и предусмотреть транзитный проезд.

«Де-факто пешеходная»: Когда реальность обгоняет формальности

Воронин подчеркивает, что идея пешеходных зон не нова и зачастую такие территории уже функционируют как таковые, но формально остаются открытыми для транспорта.

«Там, скорее, такая общая зона уже сделана. И там небольшой трафик. И большой поток людей. И большой трафик автомобильный», — описывает он ситуацию с набережной Грибоедова.

Урбанист считает, что легализация пешеходного статуса этих улиц — это лишь вопрос времени и организационных решений.

Стратегия пешеходного Петербурга

Превращение этих улиц в пешеходные зоны откроет новые возможности для развития малого бизнеса, создаст более комфортные условия для отдыха и прогулок, а также повысит безопасность.

Это соответствует современным тенденциям урбанистики, направленным на приоритет пешеходов и создание пространств, ориентированных на человека.