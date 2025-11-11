«Возможно безболезненно и без каких-либо серьезных последствий»: какие улицы Петербурга могли бы стать пешеходными

Санкт-Петербург, город, чьи улицы хранят отпечатки веков, может обрести новое дыхание благодаря трансформации транспортной системы.
Урбанист Даниил Воронин, основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли», поделился с порталом «Городовой» своим видением потенциальных пешеходных зон, способных обогатить городское пространство и повысить комфорт для его жителей и гостей.
Городские трансформации: Урбанист раскрывает секреты будущих пешеходных зон
По мнению Воронина, в Петербурге существует несколько улиц, чья трансформация в пешеходные зоны стала бы логичным и желанным шагом.
Главным критерием выступает высокий туристический потенциал, плотная городская застройка и возможность улучшить качество жизни горожан.
Рубинштейна, Грибоедова, Кирпичный: Дороги, ведущие к пешеходному раю
Первым в списке потенциальных пешеходных улиц значится улица Рубинштейна. Это место, известное своими ресторанами и плотной застройкой, привлекает множество отдыхающих.
«Главная туристическая „ресторанная“ улица с плотной застройкой», — характеризует ее Воронин.
Создание пешеходной зоны здесь, по его мнению, «увеличит комфортность для отдыхающих». Уже в 2019 году существовали предложения по изменению ее статуса, что говорит о давно назревшей потребности.
Набережная канала Грибоедова уже сейчас во многом выполняет функцию пешеходной зоны, но автомобильный трафик все еще присутствует.
«Это, в первую очередь, набережная канала Грибоедова около станции метро «Невский проспект». Она, в принципе, во многом де-факто уже пешеходная», — отмечает урбанист.
Он не видит «никаких преград» для того, чтобы сделать ее полностью пешеходной.
«Плюс это все-таки такой исторический центр. Там много разных кафе, другого мелкого бизнеса. Ну и, собственно, Спас на Крови», — перечисляет преимущества Воронин.
Создание такой зоны «возможно безболезненно и без каких-либо серьезных последствий».
Как парковки превращаются в центры притяжения
Особый интерес для урбаниста представляет Кирпичный переулок, расположенный в непосредственной близости от станции метро «Адмиралтейская».
«Там, опять-таки, небольшой автомобильный трафик и улица, скорее, используется под парковку», — констатирует Воронин.
Несмотря на это, переулок обладает огромным туристическим потенциалом, будучи «точкой притяжения» для людей, направляющихся к Дворцовой площади, Эрмитажу и Адмиралтейству.
«Лучше ее облагородить, сделать пешеходной», — предлагает урбанист, с оговоркой, что следует учитывать нужды жильцов и предусмотреть транзитный проезд.
«Де-факто пешеходная»: Когда реальность обгоняет формальности
Воронин подчеркивает, что идея пешеходных зон не нова и зачастую такие территории уже функционируют как таковые, но формально остаются открытыми для транспорта.
«Там, скорее, такая общая зона уже сделана. И там небольшой трафик. И большой поток людей. И большой трафик автомобильный», — описывает он ситуацию с набережной Грибоедова.
Урбанист считает, что легализация пешеходного статуса этих улиц — это лишь вопрос времени и организационных решений.
Стратегия пешеходного Петербурга
Превращение этих улиц в пешеходные зоны откроет новые возможности для развития малого бизнеса, создаст более комфортные условия для отдыха и прогулок, а также повысит безопасность.
Это соответствует современным тенденциям урбанистики, направленным на приоритет пешеходов и создание пространств, ориентированных на человека.