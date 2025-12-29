Городовой / Город / Петербург погрузится в снежные завалы уже в этом году: синоптики удивили зимним откровением
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Килька втридорога? Чем анчоусы лучше нашей петербуржской мини-сельди Полезное
Увидеть судьбу: что сделать в новогоднюю ночь, чтобы узнать будущее Общество
Календарь браков‑2026: какие даты разбирают в первую очередь Город
Превращаем желания в реальность: ритуалы, работающие в новогоднюю ночь Общество
У тех, кто посмотрит поздравление президента раньше положенного, 2026-й будет самым проблемным в истории Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербург погрузится в снежные завалы уже в этом году: синоптики удивили зимним откровением

Опубликовано: 29 декабря 2025 20:00
Петербург погрузится в снежные завалы уже в этом году: синоптики удивили зимним откровением
Петербург погрузится в снежные завалы уже в этом году: синоптики удивили зимним откровением
Городовой ру

Синоптики прогнозируют, что к концу декабря высота снежного покрова в Санкт-Петербурге может достичь семи сантиметров.

В завершении 2025 года в Петербурге, как ожидают синоптики, заметного потепления не будет, а снег на улицах сохранится.

По словам метеоролога Михаила Леуса, к началу каникул в городе сформируется снежный пласт около семи сантиметров толщиной. Жителей предупредили, что увеличения температуры, которое смогло бы растопить этот слой, не прогнозируется до самого конца года.

Причиной регулярных осадков стал циклон, прошедший через регион Ленинградской области с севера на юг. В выходные, 28 декабря, город получил ещё около одного сантиметра снега.

Леус отметил, что снегопады будут повторяться ежедневно вплоть до наступления праздников.

Таким образом, встретить Новый, 2026 год, горожане смогут, ступая по четырёх—семисантиметровому слою свежевыпавшего снега.

Метеоролог подчёркивает: существенных колебаний погоды, которые могли бы изменить ситуацию, не ожидается. Каждый день до Нового года обещает приносить новые осадки.

Ранее стало известно, что в конце 2025 года жителей города предупредили о возможных солнечных вспышках.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью