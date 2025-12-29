Петербург погрузится в снежные завалы уже в этом году: синоптики удивили зимним откровением

В завершении 2025 года в Петербурге, как ожидают синоптики, заметного потепления не будет, а снег на улицах сохранится.
По словам метеоролога Михаила Леуса, к началу каникул в городе сформируется снежный пласт около семи сантиметров толщиной. Жителей предупредили, что увеличения температуры, которое смогло бы растопить этот слой, не прогнозируется до самого конца года.
Причиной регулярных осадков стал циклон, прошедший через регион Ленинградской области с севера на юг. В выходные, 28 декабря, город получил ещё около одного сантиметра снега.
Леус отметил, что снегопады будут повторяться ежедневно вплоть до наступления праздников.
Таким образом, встретить Новый, 2026 год, горожане смогут, ступая по четырёх—семисантиметровому слою свежевыпавшего снега.
Метеоролог подчёркивает: существенных колебаний погоды, которые могли бы изменить ситуацию, не ожидается. Каждый день до Нового года обещает приносить новые осадки.
Ранее стало известно, что в конце 2025 года жителей города предупредили о возможных солнечных вспышках.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».