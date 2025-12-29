Петербург погрузится в снежные завалы уже в этом году: синоптики удивили зимним откровением

Новости по теме

Новый год в Петербурге по линейке: снег наметёт до семи сантиметров

Снег или лужи под куранты: что сулят синоптики и о чём предупреждает статистика — чего ждать Петербургу на Новый год‑2026

Парадокс - осадков в Петербурге будет много, а снега ожидать не придется: когда в декабре удастся слепить снеговика

Под влиянием циклона: в начале следующей недели в Петербурге похолодает и пойдёт мокрый снег

Циклон за циклоном: какая погода установится 9 Мая в Петербурге — готовьте 2 комплекта одежды

