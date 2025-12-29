Городовой / Город / Счётчик будет тикать дороже: с 1 января 2026-го в Петербурге поднимут цену на эвакуацию и каждый час на штрафстоянке
Счётчик будет тикать дороже: с 1 января 2026-го в Петербурге поднимут цену на эвакуацию и каждый час на штрафстоянке

Опубликовано: 29 декабря 2025 19:00
В Петербурге с 1 января увеличится стоимость эвакуации автомобилей и их хранения на штрафной стоянке.

В 2026 году для жителей Санкт-Петербурга увеличится стоимость эвакуации автомобилей и последующего хранения транспорта на специальных стоянках.

Решение об изменении цен было опубликовано комитетом по тарифам и вступает в действие с 1 января.

Размер платы будет определяться с учетом типа автомобильного средства в соответствии с требованиями федерального законодательства.

С января за принудительный вывоз легковых автомобилей и транспортных средств с мотоциклетными и иными категориями (А, А1, М, В, В1, С1, D1), а также самоходных средств категорий А1, А2 и В необходимо будет заплатить 3 813 рублей.

За хранение каждой эвакуированной машины на штрафной стоянке жителей города обяжут платить по 115 рублей в час.

Изменения тарифов отразятся на всех владельцах транспортных средств, попавших под действия соответствующего закона.

Ранее стало известно, что с 2026 года в Северной столице дважды вырастет плата за теплоснабжение.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
