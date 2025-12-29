Городовой / Полезное / Чем злее мороз, тем жарче на даче: разработка советских ученых экономит до 70% на отоплении
Чем злее мороз, тем жарче на даче: разработка советских ученых экономит до 70% на отоплении

Опубликовано: 29 декабря 2025 18:30
дача
Чем злее мороз, тем жарче на даче: разработка советских ученых экономит до 70% на отоплении
Фото: Городовой.ру

Забытые исследования, которые вновь стали актуальными.

Что, если главный враг отопления — лютый мороз — на самом деле ваш лучший союзник? Забудьте про обычные тепловые насосы, которые «сдаются» на -25°C. Сибирские ученые из Института катализа СО РАН реанимировали забытый принцип советских абсорбционных холодильников и создали установку, которая работает по парадоксальному правилу: чем холоднее на улице, тем жарче в доме.

Проект «ТепХол» («Тепло из Холода») — это не про перекачку тепла, а про его химическое преобразование. В основе — процесс адсорбции. Система использует два природных «термостата»: морозный воздух (например, -30°C) и незамерзающий источник воды (реку, скважину или озеро с температурой около 0…+5°C).

В упрощенном виде цикл выглядит так: пары метанола конденсируются на холоде, затем жидкость слегка подогревается водой, испаряется, а пары поглощаются пористым адсорбентом. При поглощении и выделяется тепло — до 60°C, которого хватает для радиаторов. А чтобы «перезарядить» адсорбент, как раз и нужен сильный мороз — он помогает освободить материал от паров.

Ключевое преимущество — автономность и экономия. Для работы нужно минимум электричества на вспомогательные насосы, а «топливом» служит сама разница температур. По оценкам разработчиков, система может экономить до 70% затрат на отопление в удаленных северных поселках, где дорога доставка дизеля или угля.

Правда, есть нюансы: технология пока циклическая и требует обязательного наличия поблизости незамерзающего водоема. Но сам факт, что холод из проблемы превращается в ресурс, — это уже революция. Иногда самые горячие идеи рождаются в самом ледяном месте.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
