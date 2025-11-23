Прощай, «178»? Петербуржцам начали выдавать номера с новым кодом региона

Жители Санкт-Петербурга стали получать автомобильные номера с новым региональным кодом — 778. Сообщения об этом появились на портале, посвящённом вопросам автомобильной регистрации, сообщает 78.ru.
Этот код введён наряду с уже существующими обозначениями города.
С 1994 года автомобили в Санкт-Петербурге регистрировались с номерами, в которых использовались следующие коды: 78, 98, 178 и 198. Теперь к ним добавлен ещё один вариант.
Такой шаг направлен на увеличение доступных комбинаций, поскольку количество зарегистрированных машин продолжает расти.
