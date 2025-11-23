Городовой / Город / Прощай, «178»? Петербуржцам начали выдавать номера с новым кодом региона
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путеводители молчат, но мы расскажем: в этом укромном месте Карелии поют камни Город
Почему евреями становятся только по матери: объясняем причины Общество
Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить Общество
Вы думали, что знаете Петербург? Этот двор на Мойке хранит тайну, которая поразит ваше воображение Город
Т-34 на въезде, Европа на горизонте: как живут в самом закрытом городе Ленобласти Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Прощай, «178»? Петербуржцам начали выдавать номера с новым кодом региона

Опубликовано: 23 ноября 2025 23:43
Прощай, «178»? Петербуржцам начали выдавать номера с новым кодом региона
Прощай, «178»? Петербуржцам начали выдавать номера с новым кодом региона
Городовой ру

Автомобилям ранее присваивали регистрационные номера с сериями 78, 98, 178 и 198.

Жители Санкт-Петербурга стали получать автомобильные номера с новым региональным кодом — 778. Сообщения об этом появились на портале, посвящённом вопросам автомобильной регистрации, сообщает 78.ru.

Этот код введён наряду с уже существующими обозначениями города.

С 1994 года автомобили в Санкт-Петербурге регистрировались с номерами, в которых использовались следующие коды: 78, 98, 178 и 198. Теперь к ним добавлен ещё один вариант.

Такой шаг направлен на увеличение доступных комбинаций, поскольку количество зарегистрированных машин продолжает расти.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему продать машину с господдержкой почти невозможно.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью