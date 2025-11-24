Доктор Мясников перечислил самые переоценённые лекарства: «бабкоразведение» и только

Александр Мясников вновь раскритиковал популярные препараты, которые в России принято считать «обязательными», хотя в большинстве случаев они не приносят реальной пользы. По словам врача, вокруг таких средств вырос целый рынок, работающий на страхах пациентов.

Главный пример — мода на «универсальные» препараты для сердца и сосудов. Мясников подчёркивает: прежние советы «пропивать таблетки для профилактики» уже давно опровергнуты международными рекомендациями. Теперь такие средства назначают только при реальных факторах риска, а не по одному лишь анализу или возрасту. Иначе вреда может быть больше, чем пользы.

Переоценены и препараты, которые десятилетиями считались обязательными для всех с повышенным холестерином. По словам Мясникова, статины нужны только тем, кто действительно входит в зону риска — при гипертонии, диабете, вредных привычках или перенесённых сосудистых катастрофах.

«Если человек молод, не курит, давление и сахар нормальные — статинам нет», — напоминает врач.

Отдельно Мясников критикует стремление назначать препараты «на всякий случай». Так обстоит дело с популярными средствами «для улучшения мозговой деятельности»: ноотропы, по его словам, не улучшают память у здоровых людей и работают лишь при отдельных диагнозах. Массовое же применение — пустая трата денег.

Аспирин тоже относится к переоценённым: идея «пить для профилактики сердца» давно признана ошибочной. Врач подчёркивает: сегодня это средство назначается только по чётким показаниям, потому что при бессистемном приёме риск кровотечений перевешивает возможную пользу.

Мясников напоминает: вера в универсальные таблетки и «коробочные решения» — это как раз то самое «бабкоразведение», когда лечение подменяется привычкой пить всё подряд. И именно такие переоценённые препараты создают у людей ощущение ложной защищённости, но не решают реальных медицинских проблем.