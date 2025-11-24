Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить

В Петербурге, в подземелье Казанского собора можно попасть без экскурсии — но только если вы готовы платить и заодно поужинать. Речь о кафе «Крипта», открытом в сводчатых подвалах храма.
Как выглядит вход в «закрытую» часть собора
Раньше сюда пускали только с экскурсоводом: цокольный этаж, длинные коридоры, своды, похожие на нижнюю церковь. Теперь — просто проходите в кафе, делаете заказ и оказываетесь внутри помещений, которые обычно видят лишь группы туристов. Пройдёте зал насквозь — попадёте в большой круглый зал с впечатляющими сводами.
Что внутри
- сводчатые потолки, как в старинных европейских криптах;
- небольшой коридор, ведущий в холл с выставкой детских работ Воскресной школы;
- витражные светильники и атмосферный полумрак;
- стойка администратора напротив туалета (зачем она там — загадка для посетителей).
А что по еде
Меню простое, ближе к столовой: салаты, котлеты, пюре, чай. Подают быстро — видно, что заготовки делают заранее. Цены умеренные, вечером есть свободные столики.
Итог
Это едва ли гастрономическая точка Петербурга, но отличный способ увидеть часть подземелий Казанского собора без экскурсии. Условие одно: нужно быть голодным и готовым оплатить визит через заказ в кафе.