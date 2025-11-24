Городовой / Общество / Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить
Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить

Опубликовано: 24 ноября 2025 12:30
кафе "Крипта"
Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить
Фото: Городовой.ру

Особенное кафе, о существовании которого миллионы даже не знают.

В Петербурге, в подземелье Казанского собора можно попасть без экскурсии — но только если вы готовы платить и заодно поужинать. Речь о кафе «Крипта», открытом в сводчатых подвалах храма.

Как выглядит вход в «закрытую» часть собора

Раньше сюда пускали только с экскурсоводом: цокольный этаж, длинные коридоры, своды, похожие на нижнюю церковь. Теперь — просто проходите в кафе, делаете заказ и оказываетесь внутри помещений, которые обычно видят лишь группы туристов. Пройдёте зал насквозь — попадёте в большой круглый зал с впечатляющими сводами.

Что внутри

  • сводчатые потолки, как в старинных европейских криптах;
  • небольшой коридор, ведущий в холл с выставкой детских работ Воскресной школы;
  • витражные светильники и атмосферный полумрак;
  • стойка администратора напротив туалета (зачем она там — загадка для посетителей).

А что по еде

Меню простое, ближе к столовой: салаты, котлеты, пюре, чай. Подают быстро — видно, что заготовки делают заранее. Цены умеренные, вечером есть свободные столики.

Итог

Это едва ли гастрономическая точка Петербурга, но отличный способ увидеть часть подземелий Казанского собора без экскурсии. Условие одно: нужно быть голодным и готовым оплатить визит через заказ в кафе.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
