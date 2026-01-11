Красота в режиме экономии: почему россиянки всё чаще отказываются от походов к косметологу

В последние месяцы, как отметила дерматолог и совладелица клиник Зарема Омарова, женщины стали обращаться в салоны красоты заметно реже, и этот тренд, по её мнению, сохранится как минимум до 2026 года, сообщает «Газета.Ru».

Ключевым событием стало ощутимое сокращение спроса на подобные услуги к концу 2025 года.

Это связано с несколькими причинами, включая увеличение налоговой нагрузки, подорожание арендных ставок, рост цен на расходные материалы и препараты зарубежного производства, что вынудило многие предприятия повысить стоимость процедур.

По словам Омаровой, насыщение рынка предложениями тоже сыграло свою роль, ведь качество не всегда соответствует ожиданиям клиентов.

Дополнительно влияет изменение подходов к заботе о внешности: растёт интерес к естественности, многие отказываются от дорогостоящих услуг, отдавая предпочтение более доступным методам ухода.

Она прогнозирует, что такой образ жизни и отношение к красоте закрепятся как минимум в ближайшие месяцы.

Эксперт подчёркивает, что спад посещаемости традиционно усиливается в январе и начале февраля. В этот период самостоятельный уход за собой становится особенно востребован, а салонам приходится сталкиваться с сезонным уменьшением доходов.

Омарова не считает, что ситуацию стоит называть кризисной: скорее, в отрасли идёт обновление, и компании, неспособные адаптироваться, рискуют уйти с рынка.

К числу факторов адаптации специалист относит:

наличие постоянной клиентской базы;

предложение уникальных конкурентных программ;

оптимизация процессов;

реакцию на новые предпочтения потребителей.

В целом тенденции рынка красоты меняются по всему миру. Экономическая обстановка во многих странах остаётся нестабильной, а прежняя лёгкость развития больше не актуальна.

По словам Омаровой, нас ждет время жесткой конкуренции и пересмотра бизнес-моделей.

Она подчёркивает, что несмотря на эти перемены, забота о внешности в России по-прежнему остаётся одной из важнейших статей семейных расходов даже в непростое время.

По её наблюдениям, услуги по уходу воспринимаются не как предмет роскоши, а как элемент повседневной жизни и мужчин, и женщин.

Омарова добавляет, что за прошедший год спрос среди мужчин на процедуры ухода за кожей и инъекции увеличился на 15%, при этом женщины пока тратят на эти услуги примерно вдвое больше.

Она ожидает, что в ближайшем будущем клиенты станут тщательнее выбирать процедуры, и, вероятно, исчезнут те услуги, которые пользуются наименьшим спросом.

Усиление конкуренции спровоцирует снижение наценки, а подорожание средств для процедур, в первую очередь, уменьшит доступность услуг для людей с ограниченными доходами, что приведёт к росту популярности домашнего ухода.

Тем не менее традиционная группа постоянных и более обеспеченных клиентов продолжит обращаться к специалистам так же часто.

Омарова обращает внимание на перспективные направления в отрасли: «Усилится фокус на наиболее востребованных решениях: диагностике, глубоко персонализированных программах, экспресс-форматах, комбинирующих несколько процедур за одно посещение, а также восстановлении лица после резкого похудения, устранении последствий стресса, массаже лица, тела и головы, аппаратных и инъекционных процедурах».

