Т-34 на въезде, Европа на горизонте: как живут в самом закрытом городе Ленобласти

Ивангород — самый труднодоступный город Ленобласти: чтобы попасть сюда, нужен пропуск ФСБ, который оформляется заранее. Но именно из-за этого город и стал особенным — здесь Россия буквально заканчивается, а до Евросоюза можно дойти пешком за минуту.
Главная точка притяжения — Ивангородская крепость. Она стоит в 150 метрах от Нарвского замка, и две крепости выглядят как одно огромное укрепление по обе стороны реки. С крепостных стен виден мост Дружбы — сейчас его можно пройти только пешком и только днём.
Парусинка — самый необычный район города. Сухое русло Нарвских водопадов, старые дома, промышленные корпуса XIX века — здесь можно снимать кино без декораций. Таблички «Государственная граница» встречаются буквально на каждом шагу.
У границы стоит танк Т-34-85 — его поставили как ответ на демонтаж аналогичного памятника в Нарве. На 9 мая здесь проходит концерт «Берега Победы», который смотрят даже на эстонском берегу.
Город небольшой, спокойный, с простыми домами и редкими туристами. Но есть нюанс — связь регулярно уходит в роуминг и приветствует фразой «Добро пожаловать в Эстонию».