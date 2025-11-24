Богатейший депутат ЗакСа Петербурга раскрыл доходы за год: лучше присядьте

В Петербурге еще в апреле опубликовали декларации депутатов Законодательного собрания — и снова в обезличенном формате.
Но даже без имён интриги хватает: депутат под номером №11 стал абсолютным лидером, задекларировав 224,9 млн рублей за год. Это самый высокий доход среди всех народных избранников Северной столицы.
Кто оказался в топе
- №11 — 224,9 млн руб. (рекорд года)
- №33 — 95,8 млн руб.
- №35 — 33,1 млн руб.
Ещё шесть депутатов показали доходы выше 10 млн рублей. Общая сумма, которую заработали все 50 парламентариев, — 643,5 млн рублей, что на четверть больше прошлогодних показателей.
Кто внизу рейтинга
На последней строчке — №30, заработавший 2,7 млн рублей. Основная масса депутатов уложилась в диапазон 4,8–6 млн в год.
Доходы семей
Супруги богатейших депутатов тоже не отстают:
- жена №11 — 43 млн руб.,
- супруга №37 — 29 млн,
- а вот у супруги №18 — лишь 22,2 тыс. рублей за год.
Недвижимость и имущество
Самый «богатый» по собственности депутат владеет 22 объектами недвижимости. В то же время у 14 депутатов нет автомобилей, а у двоих — даже собственных квартир.
Почему всё шифруют
С 2023 года депутаты вправе публиковать декларации без указания имён — по закону это делается «в целях безопасности». Однако часть парламентариев предпочла открытость. Михаил Амосов, Алексей Цивилёв, Александр Бельский, Александр Шишлов и Ольга Штанникова уже выложили подробные отчёты с именами.