Городовой / Общество / Богатейший депутат ЗакСа Петербурга раскрыл доходы за год: лучше присядьте
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путеводители молчат, но мы расскажем: в этом укромном месте Карелии поют камни Город
Почему евреями становятся только по матери: объясняем причины Общество
Тайная часть подземелий Казанского собора: сюда пускают только голодных и готовых платить Общество
Вы думали, что знаете Петербург? Этот двор на Мойке хранит тайну, которая поразит ваше воображение Город
Т-34 на въезде, Европа на горизонте: как живут в самом закрытом городе Ленобласти Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Происшествие
Категории
Общество Спорт

Богатейший депутат ЗакСа Петербурга раскрыл доходы за год: лучше присядьте

Опубликовано: 24 ноября 2025 11:30
депутат
Богатейший депутат ЗакСа Петербурга раскрыл доходы за год: лучше присядьте
Фото: Городовой.ру

Чтоб все так жили.

В Петербурге еще в апреле опубликовали декларации депутатов Законодательного собрания — и снова в обезличенном формате.

Но даже без имён интриги хватает: депутат под номером №11 стал абсолютным лидером, задекларировав 224,9 млн рублей за год. Это самый высокий доход среди всех народных избранников Северной столицы.

Кто оказался в топе

  • №11 — 224,9 млн руб. (рекорд года)
  • №33 — 95,8 млн руб.
  • №35 — 33,1 млн руб.

Ещё шесть депутатов показали доходы выше 10 млн рублей. Общая сумма, которую заработали все 50 парламентариев, — 643,5 млн рублей, что на четверть больше прошлогодних показателей.

Кто внизу рейтинга

На последней строчке — №30, заработавший 2,7 млн рублей. Основная масса депутатов уложилась в диапазон 4,8–6 млн в год.

Доходы семей

Супруги богатейших депутатов тоже не отстают:

  • жена №11 — 43 млн руб.,
  • супруга №37 — 29 млн,
  • а вот у супруги №18 — лишь 22,2 тыс. рублей за год.

Недвижимость и имущество

Самый «богатый» по собственности депутат владеет 22 объектами недвижимости. В то же время у 14 депутатов нет автомобилей, а у двоих — даже собственных квартир.

Почему всё шифруют

С 2023 года депутаты вправе публиковать декларации без указания имён — по закону это делается «в целях безопасности». Однако часть парламентариев предпочла открытость. Михаил Амосов, Алексей Цивилёв, Александр Бельский, Александр Шишлов и Ольга Штанникова уже выложили подробные отчёты с именами.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀 1
😿
Поделитесь новостью