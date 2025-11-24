Городовой / Общество / Индийское пиво захватило Петербургские полки: что за экзотику разливают в Кашмире
Индийское пиво захватило Петербургские полки: что за экзотику разливают в Кашмире

Опубликовано: 24 ноября 2025 10:30
банка
Фото: Городовой.ру

Новинка, которую точно захотят оценить любители слабоалкогольного напитка.

В супермаркетах Петербурга начали продавать индийские сорта Godfather и Six Fields Blanche от пивоварни Devans Modern Breweries. Цена — около 200 рублей за бутылку. Для российского рынка это не дебют Индии: раньше встречался Kingfisher, который многие запомнили ещё по довоенным временам.

Devans Modern Breweries — крупный индийский холдинг, выросший из ликёро-водочного производства. Сейчас компания выпускает пиво, виски и джин, а их флагман Godfather производят с 1984 года. Бланш Six Fields — более поздний продукт «крафтовой волны».

По качеству впечатления умеренные:

  • Godfather — простой лагер с рисом, сухой и немного резковатый.

  • Six Fields Blanche — классический бланш, пряный, с выраженным кориандром.

Несмотря на интерес к новинке, Минздрав традиционно предупреждает: употребление алкоголя вредно для здоровья, а любые крепкие и пивные напитки стоит пробовать с осторожностью — даже если это экзотика из дружественных стран.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
