Индийское пиво захватило Петербургские полки: что за экзотику разливают в Кашмире

В супермаркетах Петербурга начали продавать индийские сорта Godfather и Six Fields Blanche от пивоварни Devans Modern Breweries. Цена — около 200 рублей за бутылку. Для российского рынка это не дебют Индии: раньше встречался Kingfisher, который многие запомнили ещё по довоенным временам.
Devans Modern Breweries — крупный индийский холдинг, выросший из ликёро-водочного производства. Сейчас компания выпускает пиво, виски и джин, а их флагман Godfather производят с 1984 года. Бланш Six Fields — более поздний продукт «крафтовой волны».
По качеству впечатления умеренные:
-
Godfather — простой лагер с рисом, сухой и немного резковатый.
-
Six Fields Blanche — классический бланш, пряный, с выраженным кориандром.
Несмотря на интерес к новинке, Минздрав традиционно предупреждает: употребление алкоголя вредно для здоровья, а любые крепкие и пивные напитки стоит пробовать с осторожностью — даже если это экзотика из дружественных стран.