Пару часов от Стамбула, и вы в Раю: этим курортом незаслуженно пренебрегают петербуржцы

Бурса – первая столица Османской империи, и это чувствуется буквально с порога. Тут не про пляжи и аниматоров: город живёт своей жизнью, зарабатывает заводами, а не туристами, поэтому цены спокойнее, людей меньше, навязчивых зазывал почти нет.
Главное, что здесь делают путешественники, – ходят по османскому наследию. Улу-Джами (Великая мечеть), Зелёная мечеть и Зелёный мавзолей – обязательная программа: ранний османский стиль, мрамор снаружи и невероятная плитка внутри. Рядом – гробницы Османа и Орхана, основателей династии, и старый квартал, где мечети XIV–XVII веков вырастают буквально на каждом повороте.
Вторая линия программы – торговая. Исторический караван-сарай Коза-Хан и окрестные ряды до сих пор живут шёлком: платки, ткани, шарфы, всё это в аутентичных дворах с арками и чаем. На десерт – мост Ирганди: крытый средневековый мост с лавками, редкий формат, который в Европе сохранился буквально в нескольких городах.
Третье «зачем ехать» – природа и термы. Бурса стоит у подножия горы Улудаг: за 20–25 минут по канатной дороге ты оказываешься над городом, с видом на зелёные склоны и снежные вершины. Ниже, в районе Чекирге, – горячие источники и хаммамы: классический бальнеокурорт, куда сами турки приезжают «откисать» в минеральной воде.
И, конечно, еда. Именно здесь родился тот самый искендер-кебаб/шаурма на вертикальном вертеле, с йогуртом и томатным соусом. В Бурсе имеет смысл хотя бы раз поесть не «что под руку попадётся», а именно местный вариант – это часть городской легенды.
В итоге Бурса – город, где за два-три дня успеваешь и по истории пройтись, и в горы выбраться, и в термах поваляться, и шёлка прикупить. Не курорт-картинка, а живой турецкий город с османским прошлым и очень комфортным настоящим.