Каски бывают разные: белые, синие красные. Что означает цвет средства защиты?

Цвет каски на стройке — это не украшение, а система быстрой идентификации. По ней можно сразу понять, кто за что отвечает.
Белая каска
Руководство: директора, главные инженеры, начальники участков, инспекторы. Белый цвет — знак ответственности и полномочий.
Красная каска
Инженеры, прорабы, мастера. Часто — новички, которых нужно замечать и подстраховывать.
Жёлтая каска
Основные рабочие: строители, монтажники, сварщики. Самый массовый и самый заметный цвет.
Оранжевая каска
Узкие специалисты: крановщики, геодезисты, электромонтёры. Хорошо видна на дорожных работах.
Дополнительные цвета
-
Синие — техперсонал.
-
Зелёные — охрана и электрики.
-
Чёрные — архитекторы и ремонтники.
Цвет помогает навести порядок, улучшить безопасность и сразу понять, кто есть кто на объекте.