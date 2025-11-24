Городовой / Общество / Каски бывают разные: белые, синие красные. Что означает цвет средства защиты?
Каски бывают разные: белые, синие красные. Что означает цвет средства защиты?

Опубликовано: 24 ноября 2025 09:30
Каски бывают разные: белые, синие красные. Что означает цвет средства защиты?
Фото: Городовой.ру

Теперь не будете профаном на строительном участке.

Цвет каски на стройке — это не украшение, а система быстрой идентификации. По ней можно сразу понять, кто за что отвечает.

Белая каска

Руководство: директора, главные инженеры, начальники участков, инспекторы. Белый цвет — знак ответственности и полномочий.

Красная каска

Инженеры, прорабы, мастера. Часто — новички, которых нужно замечать и подстраховывать.

Жёлтая каска

Основные рабочие: строители, монтажники, сварщики. Самый массовый и самый заметный цвет.

Оранжевая каска

Узкие специалисты: крановщики, геодезисты, электромонтёры. Хорошо видна на дорожных работах.

Дополнительные цвета

  • Синие — техперсонал.

  • Зелёные — охрана и электрики.

  • Чёрные — архитекторы и ремонтники.

Цвет помогает навести порядок, улучшить безопасность и сразу понять, кто есть кто на объекте.

Автор:
Игорь Мустафин
