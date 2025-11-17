«Экономия чернил»: почему древние русичи писали с «твердым знаком» и куда он исчез

Перейти

Холодный вызов для сердца: как зимний мороз испытывает наш организм

Перейти

«Такая себе история»: почему продать машину с господдержкой почти невозможно

Перейти

Не спешите убирать в морозилку: эксперт рассказала, сколько на самом деле хранятся перетёртые ягоды с сахаром

Перейти

Стоит поездки? Куда сходить в Краснодаре, если излазили парк Галицкого вдоль и поперек

Перейти