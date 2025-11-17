Городовой / Общество / «Такая себе история»: почему продать машину с господдержкой почти невозможно
«Такая себе история»: почему продать машину с господдержкой почти невозможно

Опубликовано: 17 ноября 2025 09:30
продажа авто
«Такая себе история»: почему продать машину с господдержкой почти невозможно
Фото: Городовой.ру

Покупка с дотацией оборачивается бюрократией и ограничениями — особенно если автомобиль в кредите.

Государственные программы, направленные на поддержку покупателей автомобилей, часто оказываются не такими выгодными, как кажутся на первый взгляд. О том, какие сложности ждут владельцев машин, купленных с дотацией, «Городовому» рассказал автоэксперт и путешественник Дмитрий Попов.

«Ну так она ж в кредит покупается. Поэтому для того, чтобы продать, надо сначала кредит погасить. Дотация составляет 470 тысяч на приобретение автомобилей.

Поэтому автомобиль покупается в кредит. Условия кредитования, к слову сказать, тоже описаны в условиях акции с господдержкой. Поэтому такая себе история», — отметил Попов.

По словам эксперта, именно из-за кредитных обязательств и прописанных в программе ограничений продать машину, купленную с господдержкой, быстро не получится. Пока кредит не закрыт, автомобиль фактически остаётся залоговым имуществом, а его перепродажа может привести к юридическим рискам.

Таким образом, участие в подобных программах требует внимательности: прежде чем соглашаться на дотацию, стоит оценить не только выгоду, но и возможные ограничения, которые могут обернуться долгими формальностями.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
