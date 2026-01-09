«Васька вся в “соплях”»: петербуржцы требуют от МЧС срочно спасти их от сосулек

Погода в Санкт-Петербурге — это стихия, которая ежегодно диктует свои суровые правила. Наступление холодов традиционно оборачивается для горожан “проблемой глобального масштаба” — повсеместным образованием сосулек.

Эти ледяные образования, угрожающие жизни и имуществу, становятся предметом многолетней, но, судя по всему, безуспешной борьбы.

Ледяные монументы в центре города

Особое внимание привлекают гиганты, замеченные в самом сердце города. Одна из таких ледяных глыб, повисшая над историческими зданиями, вызвала волну тревоги и сарказма среди петербуржцев.

"Сосуля такая жуткая, что водосток от нее спрятался за угол".

“Боюсь представить что будет, если не уберут рабочие”, — пишут в социальных сетях, выражая сомнение в своевременности действий коммунальных служб.

Сарказм по поводу ежегодного явления уже стал частью городского фольклора. Пользователи отмечают:

“Эти сосульки уже как визитные карточки..”.

Некоторые доводят мысль до романтизма, заявляя:

“Кто не сражался и не пал в битве с сосулькой и опавшими кусками глыбы еле живящего здания, тот в Питере не родился. Про это можно писать баллады и легенды”.

В погоне за самыми крупными образцами, горожане выстроили свою иерархию ледяных достопримечательностей.

“Царь-пушка и Царь-колокол в Москве, а у нас — Царь-сосуля (даже Царь-сосулина), всё логично. (Коммунальщики ждут, пока она на голову кому-то хлопнется?)”.

Сосулищи на Ломоносова и Ваське

Гигантские образования обнаружены и на других улицах. На Ломоносова, 10, была замечена “огромная сосулища”. Один из комментаторов вспоминает прошлые годы:

“Вот такими сосулями весь город был увешан в 2009 году, и народ так же не обращал и шёл спокойно. Я ходила тогда по середине дороги”.

На Васильевском острове, в районе Новоморских казарм, также были замечены похожие “сопли”, висящие до сих пор.

В шутку даже поднимается вопрос о соревновательном элементе этой зимней напасти:

“А бывает конкурс на самую мощную или длинную городскую сосулищу?”.

Это лишь подчеркивает привыкание горожан к опасной красоте, хотя и с нотками отчаяния.

Автомобили под прицелом и вопросы о безопасности

Помимо угрозы пешеходам, ледяные гиганты представляют опасность для припаркованных автомобилей. Комментаторы с тревогой отмечают:

“Машина под сосулькой стоит??? Если упадет, машине хана..”.

Возникает закономерный вопрос о готовности к таким инцидентам:

“Каску какую надевать надо? Для такой? Расчет администрация СПб предоставила?”.

В то же время, некоторые пытаются рационализировать риски:

“Может просто принять как риск за проживание в таком городе и расслабиться?”.

Однако другие напоминают о трагических последствиях:

“Не смешно. Не видели видео, где сосули падали на людей? Не завидую.”

Очевидно, что сосульки замечены повсеместно — от Аничкова дворца, где “особенно со стороны Фонтанки, над тротуаром” висят ледяные образования, до угла Виленского и Радищева.

Вера в управляющие компании и “пустой гон”

Наиболее острые вопросы горожане адресуют властям и управляющим компаниям, чьи обязанности включают своевременную очистку крыш. На фоне видимого бездействия, заявления чиновников о контроле выглядят неубедительно.

“А все эти разговоры от лица администрации города про то, как они будут управляющие компании штрафовать, да еще и с применением искусственного интеллекта - это что, пустой гон что ли? Ну как же так…. Мы же вам верили…”.

Наблюдаемая реальность — висящие ледяные угрозы на Звенигородской/Правды — говорит о том, что обещания об использовании передовых технологий пока не принесли желаемого результата в борьбе с вечной петербургской проблемой.

