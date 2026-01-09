Хватит ходить по пятам: в Госдуме рассматривают наказание за навязчивую слежку

В российское правительство направлен доработанный проект закона, который предусматривает административную ответственность за навязчивое преследование и домогательства в интернете.
Об этом ТАСС сообщил Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов.
Документ включает в себя новую статью 5.612 к Кодексу об административных правонарушениях, где определены меры наказания для лиц, проявляющих постоянное нежелательное внимание, ведут слежку, угрожают, запугивают или допускают домогательства, вызывающие психологический дискомфорт.
В случае первичного нарушения предполагается штраф в размере 2 тысяч рублей, а повторные действия могут стать основанием для штрафа до 5 тысяч рублей либо ареста на срок до 15 суток.
Собеседник подчеркнул, что нынешняя версия законопроекта является усовершенствованным вариантом ранее предложенной инициативы. Ранее подобные предложения не получили одобрения.
Кроме того, недавно в общественном пространстве обсуждалась возможность ужесточения наказания за агрессивное поведение на дорогах.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».