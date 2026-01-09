Городовой / Город / Хватит ходить по пятам: в Госдуме рассматривают наказание за навязчивую слежку
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Эксперт рассказал, какой карьерный путь откроется уже через два года: главное не упустить этот момент Город
Иностранцы заявили, что только гений мог построить Петербург: топ вещей, впечатливших даже больше Москвы Город
Где находятся самые красивые вокзалы Петербурга — не хуже Петергофа: от самого старого до очень футуристичного Город
Сюрприз на границе: с 20 января детям откажут в выезде, если у них только свидетельство о рождении Город
«Васька вся в “соплях”»: петербуржцы требуют от МЧС срочно спасти их от сосулек Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Хватит ходить по пятам: в Госдуме рассматривают наказание за навязчивую слежку

Опубликовано: 9 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
Хватит ходить по пятам: в Госдуме рассматривают наказание за навязчивую слежку
Хватит ходить по пятам: в Госдуме рассматривают наказание за навязчивую слежку
Городовой ру

В парламент внесён обновлённый проект закона, доработанный на основе ранее представленного документа.

В российское правительство направлен доработанный проект закона, который предусматривает административную ответственность за навязчивое преследование и домогательства в интернете.

Об этом ТАСС сообщил Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов.

Документ включает в себя новую статью 5.612 к Кодексу об административных правонарушениях, где определены меры наказания для лиц, проявляющих постоянное нежелательное внимание, ведут слежку, угрожают, запугивают или допускают домогательства, вызывающие психологический дискомфорт.

В случае первичного нарушения предполагается штраф в размере 2 тысяч рублей, а повторные действия могут стать основанием для штрафа до 5 тысяч рублей либо ареста на срок до 15 суток.

Собеседник подчеркнул, что нынешняя версия законопроекта является усовершенствованным вариантом ранее предложенной инициативы. Ранее подобные предложения не получили одобрения.

Кроме того, недавно в общественном пространстве обсуждалась возможность ужесточения наказания за агрессивное поведение на дорогах.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью