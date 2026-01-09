Где находятся самые красивые вокзалы Петербурга — не хуже Петергофа: от самого старого до очень футуристичного

Санкт-Петербург, будучи морскими и железнодорожными воротами России, обладает рядом вокзалов, чья архитектурная ценность сопоставима с дворцами.

Эти транспортные узлы — не просто точки отправления, а монументальные памятники, отражающие смену стилей и исторические потрясения.

Пять из них заслуживают особого внимания, каждый из которых имеет свою уникальную судьбу и стиль.

Витебский вокзал: царское начало и модерновая сказка

Витебский вокзал, открытый в 1837 году по адресу Загородный проспект, 52, является старейшим железнодорожным вокзалом в России. Изначально это была деревянная станция для частной Царскосельской железной дороги.

Именно отсюда в 1830-х отправился первый паровоз — «Проворный». До революции вокзал носил имя Царскосельский, а затем Детскосельский, и лишь в 1935 году получил нынешнее название, связанное с конечной станцией маршрута.

Перестройка 1904 года подарила зданию его нынешний великолепный облик в стиле модерн. Мраморная лестница стала визитной карточкой вокзала, а залы часто используются для киносъемок.

“Здесь снимали финальные сцены «Вокзала для двоих» Эльдара Рязанова, «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова и «Брата» Алексея Балабанова”.

Особенностью является то, что все перроны расположены на втором этаже. При этом, несмотря на наличие девяти путей, только четыре задействованы для дальнего следования, а остальные обслуживают пригородные электрички.

Московский вокзал: величие в русском стиле

Московский вокзал (Невский проспект, 85) открылся в 1851 году и является символом мощного железнодорожного сообщения с центром страны. Здание, спроектированное К. А. Тоном, выполнено в русско-византийском стиле с вкраплениями ренессанса.

Первоначально он назывался Николаевским.

“Внутри вокзала сочетаются разные архитектурные стили: от старинных залов со скруглёнными потолками до современных минималистичных пространств”.

В 1931 году отсюда отправилась легендарная «Красная стрела». Среди любопытных фактов — установка первой всенародной рождественской ёлки в Большом зале вскоре после открытия, а также наличие памятника почтовому голубю в Мраморном зале.

“Голубь крепится к потолку на трёх цепях”, напоминая о важности связи до цифровой эры.

Балтийский вокзал: дань Парижу и электрификация

Балтийский вокзал (набережная Обводного канала, 120) открылся в 1857 году, изначально предназначенный для нужд царской семьи, направляющейся в Петергоф. Его называли Петергофским, пока маршрут не продлили до Балтийского моря.

Здание строилось по образцу парижского Восточного вокзала, выполненное в стиле ренессанс.

История Балтийского вокзала тесно связана с техническим прогрессом:

“С Балтийского вокзала отправился первый электрический поезд в России”.

После реконструкции 1933 года он стал более функциональным.

“Одной из главных достопримечательностей Балтийского вокзала являются часы работы Павла Буре”, которые, несмотря на смену систем, продолжают работать.

Финляндский вокзал: встреча Ленина и Дорога жизни

Финляндский вокзал (площадь Ленина, 6), открытый в 1870 году, имеет важнейшее историческое значение. Он был построен для обслуживания путей, ведущих в Великое княжество Финляндское.

“3 (16) апреля 1917 года на Финляндский вокзал вернулся из эмиграции В. И. Ульянов, известный как Ленин”, и его речь на площади стала поворотным моментом.

Во время блокады вокзал стал “единственной станцией, принимавшей поезда в ночное время”. Отсюда начиналась «Дорога жизни» — спасительный путь снабжения города.

Здание, сильно пострадавшее в войне, было восстановлено и получило монументальный вид.

Ладожский вокзал: стекло, бетон и будущее

Самый молодой из пяти — Ладожский вокзал, открытый в 2003 году на Заневском проспекте, 73. Он представляет собой образец стиля хай-тек, резко контрастируя с историческими собратьями.

“Внутри вокзала десятки тяжёлых опорных столбов поддерживают купольный свод”.

Пассажиропоток здесь чётко разделён по уровням: нижний ярус для пригородных электричек, верхний — для поездов дальнего следования на север и в Сибирь.

Интересно, что станция, на которой стоит вокзал, до сих пор носит старое название — «Дача Долгорукова», что добавляет загадочности в современную логистику.

