Где находятся самые красивые вокзалы Петербурга — не хуже Петергофа: от самого старого до очень футуристичного

Санкт-Петербург, будучи морскими и железнодорожными воротами России, обладает рядом вокзалов, чья архитектурная ценность сопоставима с дворцами.
Эти транспортные узлы — не просто точки отправления, а монументальные памятники, отражающие смену стилей и исторические потрясения.
Пять из них заслуживают особого внимания, каждый из которых имеет свою уникальную судьбу и стиль.
Витебский вокзал: царское начало и модерновая сказка
Витебский вокзал, открытый в 1837 году по адресу Загородный проспект, 52, является старейшим железнодорожным вокзалом в России. Изначально это была деревянная станция для частной Царскосельской железной дороги.
Именно отсюда в 1830-х отправился первый паровоз — «Проворный». До революции вокзал носил имя Царскосельский, а затем Детскосельский, и лишь в 1935 году получил нынешнее название, связанное с конечной станцией маршрута.
Перестройка 1904 года подарила зданию его нынешний великолепный облик в стиле модерн. Мраморная лестница стала визитной карточкой вокзала, а залы часто используются для киносъемок.
“Здесь снимали финальные сцены «Вокзала для двоих» Эльдара Рязанова, «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова и «Брата» Алексея Балабанова”.
Особенностью является то, что все перроны расположены на втором этаже. При этом, несмотря на наличие девяти путей, только четыре задействованы для дальнего следования, а остальные обслуживают пригородные электрички.
Московский вокзал: величие в русском стиле
Московский вокзал (Невский проспект, 85) открылся в 1851 году и является символом мощного железнодорожного сообщения с центром страны. Здание, спроектированное К. А. Тоном, выполнено в русско-византийском стиле с вкраплениями ренессанса.
Первоначально он назывался Николаевским.
“Внутри вокзала сочетаются разные архитектурные стили: от старинных залов со скруглёнными потолками до современных минималистичных пространств”.
В 1931 году отсюда отправилась легендарная «Красная стрела». Среди любопытных фактов — установка первой всенародной рождественской ёлки в Большом зале вскоре после открытия, а также наличие памятника почтовому голубю в Мраморном зале.
“Голубь крепится к потолку на трёх цепях”, напоминая о важности связи до цифровой эры.
Балтийский вокзал: дань Парижу и электрификация
Балтийский вокзал (набережная Обводного канала, 120) открылся в 1857 году, изначально предназначенный для нужд царской семьи, направляющейся в Петергоф. Его называли Петергофским, пока маршрут не продлили до Балтийского моря.
Здание строилось по образцу парижского Восточного вокзала, выполненное в стиле ренессанс.
История Балтийского вокзала тесно связана с техническим прогрессом:
“С Балтийского вокзала отправился первый электрический поезд в России”.
После реконструкции 1933 года он стал более функциональным.
“Одной из главных достопримечательностей Балтийского вокзала являются часы работы Павла Буре”, которые, несмотря на смену систем, продолжают работать.
Финляндский вокзал: встреча Ленина и Дорога жизни
Финляндский вокзал (площадь Ленина, 6), открытый в 1870 году, имеет важнейшее историческое значение. Он был построен для обслуживания путей, ведущих в Великое княжество Финляндское.
“3 (16) апреля 1917 года на Финляндский вокзал вернулся из эмиграции В. И. Ульянов, известный как Ленин”, и его речь на площади стала поворотным моментом.
Во время блокады вокзал стал “единственной станцией, принимавшей поезда в ночное время”. Отсюда начиналась «Дорога жизни» — спасительный путь снабжения города.
Здание, сильно пострадавшее в войне, было восстановлено и получило монументальный вид.
Ладожский вокзал: стекло, бетон и будущее
Самый молодой из пяти — Ладожский вокзал, открытый в 2003 году на Заневском проспекте, 73. Он представляет собой образец стиля хай-тек, резко контрастируя с историческими собратьями.
“Внутри вокзала десятки тяжёлых опорных столбов поддерживают купольный свод”.
Пассажиропоток здесь чётко разделён по уровням: нижний ярус для пригородных электричек, верхний — для поездов дальнего следования на север и в Сибирь.
Интересно, что станция, на которой стоит вокзал, до сих пор носит старое название — «Дача Долгорукова», что добавляет загадочности в современную логистику.
