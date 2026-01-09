Городовой / Город / Сюрприз на границе: с 20 января детям откажут в выезде, если у них только свидетельство о рождении
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где находятся самые красивые вокзалы Петербурга — не хуже Петергофа: от самого старого до очень футуристичного Город
«Васька вся в “соплях”»: петербуржцы требуют от МЧС срочно спасти их от сосулек Город
Не инспектор, а алгоритм: в России предлагают доверить ИИ проверку практического экзамена на права Город
В моем доме старые кружки никогда не выбрасываются: нашла, как зарабатывать на них Полезное
Рокировка в Хамовниках: Долина освобождает квартиру для Лурье Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье История и культура Санкт-Петербурга Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Сюрприз на границе: с 20 января детям откажут в выезде, если у них только свидетельство о рождении

Опубликовано: 9 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Сюрприз на границе: с 20 января детям откажут в выезде, если у них только свидетельство о рождении
Сюрприз на границе: с 20 января детям откажут в выезде, если у них только свидетельство о рождении
Global Look Press / Bulkin Sergey / news.ru

Граждане России старше 14 лет сохраняют возможность посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, предъявив внутренний паспорт.

С 20 января для граждан России, планирующих поездки за границу с детьми, вводятся новые правила.

Несовершеннолетние смогут выехать только при наличии собственного заграничного паспорта; свидетельство о рождении больше не будет служить документом для пересечения границы. Об этом сообщили в миграционном подразделении МВД России.

Дети, достигшие 14 лет, и взрослые граждане России по-прежнему имеют право посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, используя внутренний российский паспорт.

Новый порядок не распространяется на эти страны для данной возрастной категории.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью