Сюрприз на границе: с 20 января детям откажут в выезде, если у них только свидетельство о рождении

С 20 января для граждан России, планирующих поездки за границу с детьми, вводятся новые правила.
Несовершеннолетние смогут выехать только при наличии собственного заграничного паспорта; свидетельство о рождении больше не будет служить документом для пересечения границы. Об этом сообщили в миграционном подразделении МВД России.
Дети, достигшие 14 лет, и взрослые граждане России по-прежнему имеют право посещать Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию, используя внутренний российский паспорт.
Новый порядок не распространяется на эти страны для данной возрастной категории.
