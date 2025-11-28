Неожиданный выбор: что на самом деле смотрят петербуржцы по телевизору

В Санкт-Петербурге провели опрос, целью которого было выяснить предпочтения горожан в отношении телепередач. Основным результатом стало то, что 25 процентов опрошенных выбирают для просмотра художественные фильмы.
Вторые по популярности — информационные передачи: их указали 18 процентов респондентов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
На третьем месте оказались сериалы и документальные проекты, каждая из этих категорий набрала по 15 процентов. Значительно реже петербуржцы обращаются к общественно-политическим программам и ток-шоу — их выбирают по 6 процентов опрошенных.
Концерты и театральные постановки в телевизионной версии привлекают ещё меньшую долю жителей.
Отдельное внимание заслуживает еще один показатель: 41 процент участников исследования сообщил, что вообще не пользуется телевизором в повседневной жизни.