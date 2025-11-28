Неожиданный выбор: что на самом деле смотрят петербуржцы по телевизору

Зачем в Петербурге стоит полая башня высотой с ракету? Ответ уходит в эпоху космических экспериментов

Перейти

Зачем ехать в Колорадо, если свой каньон с трилобитами стоит в часе от Петербурга

Перейти

55 лет качался в Исаакиевском соборе: эксперимент, на который смотрели семь тысяч человек

Перейти

Невероятное место на Ладоге, где природа забыла о человеке: вам захочется увидеть это своими глазами

Перейти

Непарадный Петербург: неоготика, спрятанная за корпусами заводов

Перейти