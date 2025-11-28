Городовой / Город / Рекордный блеск: Петербург потратит на новогоднее убранство больше всех в стране
Рекордный блеск: Петербург потратит на новогоднее убранство больше всех в стране

Опубликовано: 28 ноября 2025 18:00
Санкт-Петербург занял первое место среди российских городов по расходам на новогодние праздники.

В Санкт-Петербурге впервые зафиксировали самые высокие расходы на подготовку к зимним праздникам 2025-2026 годов. На украшение города и организацию новогодних мероприятий городские власти планируют потратить более 1,2 миллиарда рублей, сообщает РИАМО.

По оценке специалистов сервиса государственных закупок, нынешний объём финансирования в три раза превышает тот уровень, который был пять лет назад.

Так, в 2020 году на подготовку к праздникам город направил 401,9 миллиона рублей. Для сравнения, Москва в этом сезоне ограничилась расходами в 426,8 миллиона рублей.

Бюджет предназначен прежде всего для праздничной иллюминации, установки ледовых фигур и размещения световых композиций на центре города.

Кроме того, средства пойдут на оформление площадей и другие торжественные мероприятия. Сумма, выделенная в Петербурге, стала рекордной среди крупнейших российских городов.

Ранее сообщалось, что новогодние ярмарки в Петербурге откроются 13 декабря.

Юлия Аликова
Город
