Рекордный блеск: Петербург потратит на новогоднее убранство больше всех в стране

В Санкт-Петербурге впервые зафиксировали самые высокие расходы на подготовку к зимним праздникам 2025-2026 годов. На украшение города и организацию новогодних мероприятий городские власти планируют потратить более 1,2 миллиарда рублей, сообщает РИАМО.
По оценке специалистов сервиса государственных закупок, нынешний объём финансирования в три раза превышает тот уровень, который был пять лет назад.
Так, в 2020 году на подготовку к праздникам город направил 401,9 миллиона рублей. Для сравнения, Москва в этом сезоне ограничилась расходами в 426,8 миллиона рублей.
Бюджет предназначен прежде всего для праздничной иллюминации, установки ледовых фигур и размещения световых композиций на центре города.
Кроме того, средства пойдут на оформление площадей и другие торжественные мероприятия. Сумма, выделенная в Петербурге, стала рекордной среди крупнейших российских городов.
Ранее сообщалось, что новогодние ярмарки в Петербурге откроются 13 декабря.