Секунда нежности: выдра из ЛенЗоо дотронулась до петербуржцев мокрым носом

Опубликовано: 28 ноября 2025 16:50
Лензоо опубликовал фотографию выдры, ожидающей угощения.

Сотрудники Ленинградского зоопарка продемонстрировали видео, как выдра ожидала угощения, но вместо этого встретила лишь объектив телефона. Животное всплыло к поверхности, рассчитывая на кусочек рыбы, однако увидело в руках зоологов только устройство для съёмки.

Выдра принюхалась к камере, поняв, что лакомства не будет, и вновь скрылась под водой.

Как уточнили представители зоопарка, жители вольера не остались без внимания: всем выдрам впоследствии раздали их любимое угощение. Кто-то из них получил рыбные кусочки, благодаря чему никто не почувствовал себя обделённым.

Ранее сообщалось, что манул по кличке Шу ищет спутницу жизни.

Автор:
Юлия Аликова
