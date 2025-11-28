Свобода до 2026-го: коту-манулу Шу из Лензоопарка уже назначили «свадьбу»

В Ленинградском зоопарке планируют устроить брачный союз для молодого манула по имени Шу. В мае 2026 года ему исполнится три года, и по меркам своего вида он достиг возраста, подходящего для создания пары.
Организация "свадьбы" намечена на 2026 год. Сейчас сотрудники зоопарка заняты поиском подходящей самки для Шу, сообщает «МК в Питере».
Заместитель директора по вопросам зоологии Ольга Веркович рассказала, что переговоры с другими зоопарками уже ведутся, однако, откуда планируют привезти невесту для манула, пока не раскрывают. Подробности обещают огласить после завершения договорённостей.
Шу родился в 2023 году на территории Ленинградского зоопарка. Это стало первым случаем появления детёныша манула в этом учреждении с 2007 года.
Руководство ставит цель — подобрать партнершу таким образом, чтобы в российских учреждениях было создано несколько независимых родственных линий этих животных.
В обратном случае искусственная популяция манулов в российских зоопарках рискует зайти в тупик из-за близкородственного скрещивания.
Помимо заботы о редких кошках, коллектив зоопарка планирует в следующем году заняться поиском партнёра и для мартышки Бразза. Эта пожилая обезьяна недавно потеряла своего спутника.
Животные могут тяжело переживать одиночество, что иногда приводит их к печали и даже депрессии. Как отмечают эксперты, забота о социальных связях питомцев часто бывает не менее важной, чем вопросы сохранения вида.