Свобода до 2026-го: коту-манулу Шу из Лензоопарка уже назначили «свадьбу»

Опубликовано: 28 ноября 2025 16:24
Ленинградский зоопарк объявил о поиске пары для манула по имени Шу.

В Ленинградском зоопарке планируют устроить брачный союз для молодого манула по имени Шу. В мае 2026 года ему исполнится три года, и по меркам своего вида он достиг возраста, подходящего для создания пары.

Организация "свадьбы" намечена на 2026 год. Сейчас сотрудники зоопарка заняты поиском подходящей самки для Шу, сообщает «МК в Питере».

Заместитель директора по вопросам зоологии Ольга Веркович рассказала, что переговоры с другими зоопарками уже ведутся, однако, откуда планируют привезти невесту для манула, пока не раскрывают. Подробности обещают огласить после завершения договорённостей.

Шу родился в 2023 году на территории Ленинградского зоопарка. Это стало первым случаем появления детёныша манула в этом учреждении с 2007 года.

Руководство ставит цель — подобрать партнершу таким образом, чтобы в российских учреждениях было создано несколько независимых родственных линий этих животных.

В обратном случае искусственная популяция манулов в российских зоопарках рискует зайти в тупик из-за близкородственного скрещивания.

Помимо заботы о редких кошках, коллектив зоопарка планирует в следующем году заняться поиском партнёра и для мартышки Бразза. Эта пожилая обезьяна недавно потеряла своего спутника.

Животные могут тяжело переживать одиночество, что иногда приводит их к печали и даже депрессии. Как отмечают эксперты, забота о социальных связях питомцев часто бывает не менее важной, чем вопросы сохранения вида.

Автор:
Юлия Аликова
