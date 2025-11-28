Городовой / Учеба / Как Трезини убил «стихийный» Ниен и создал имперский Петербург
Как Трезини убил «стихийный» Ниен и создал имперский Петербург

Опубликовано: 28 ноября 2025 16:07
Основание Петербурга ознаменовало переход от органического роста поселений к плановому градостроительству.

В отличие от Ниена, развивавшегося стихийно вокруг торгового порта, новая столица с первых дней создавалась по единому замыслу.

Генеральный план Трезини 1716 года предусматривал чёткое функциональное зонирование:

  • Васильевский остров отводился под административный центр.
  • Городской остров — под жилую застройку.
  • Выборгская сторона — под промышленные слободы.

Архитектурной доминантой стал не храм, как в традиционных русских городах, а светские и оборонительные сооружения.

Вертикаль Петропавловского собора и горизонталь Адмиралтейства создали новую систему координат, подчинившую себе всю планировку.

Регулярная сетка улиц на Васильевском острове, вопреки естественному рельефу, демонстрировала приоритет геометрического порядка над природной хаотичностью.

Лариса Никонова
