Как Трезини убил «стихийный» Ниен и создал имперский Петербург

В отличие от Ниена, развивавшегося стихийно вокруг торгового порта, новая столица с первых дней создавалась по единому замыслу.
Генеральный план Трезини 1716 года предусматривал чёткое функциональное зонирование:
- Васильевский остров отводился под административный центр.
- Городской остров — под жилую застройку.
- Выборгская сторона — под промышленные слободы.
Архитектурной доминантой стал не храм, как в традиционных русских городах, а светские и оборонительные сооружения.
Вертикаль Петропавловского собора и горизонталь Адмиралтейства создали новую систему координат, подчинившую себе всю планировку.
Регулярная сетка улиц на Васильевском острове, вопреки естественному рельефу, демонстрировала приоритет геометрического порядка над природной хаотичностью.