Почти юбилей: петербурженки становятся мамами за два месяца до тридцати лет

В Петербурге женщины впервые становятся матерями в среднем в 29,8 года. Как сообщила председатель комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова на пресс-конференции ТАСС, жительницы города обычно рожают второго ребёнка к 31 году, а третьего — примерно в 33 года.
Она подчеркнула, что государство предпринимает меры для поддержки семей, особенно при рождении первых малышей.
Как отметила Фидрикова, молодым парам и студентам предоставляются дополнительные выплаты и социальные услуги. Например, беременные студентки вправе рассчитывать на финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, существуют меры поддержки федерального уровня, направленные на повышение рождаемости и предоставление помощи различным группам семей.