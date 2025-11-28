Городовой / Город / Почти юбилей: петербурженки становятся мамами за два месяца до тридцати лет
Почти юбилей: петербурженки становятся мамами за два месяца до тридцати лет

Опубликовано: 28 ноября 2025 16:00
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Опубликованы данные о среднем возрасте, в котором жительницы Санкт-Петербурга впервые становятся матерями.

В Петербурге женщины впервые становятся матерями в среднем в 29,8 года. Как сообщила председатель комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова на пресс-конференции ТАСС, жительницы города обычно рожают второго ребёнка к 31 году, а третьего — примерно в 33 года.

Она подчеркнула, что государство предпринимает меры для поддержки семей, особенно при рождении первых малышей.

Как отметила Фидрикова, молодым парам и студентам предоставляются дополнительные выплаты и социальные услуги. Например, беременные студентки вправе рассчитывать на финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей.

Кроме того, существуют меры поддержки федерального уровня, направленные на повышение рождаемости и предоставление помощи различным группам семей.

Автор:
Юлия Аликова
