Главная ёлка на Дворцовой: зелёной гостье Петербурга готовят наряд из прошлого

На Дворцовой площади Петербурга вскоре установят главную новогоднюю ель города. Для этого выбрали дерево из Копорского лесничества в Ленинградской области. Его высота составляет 30 метров, а вес превышает 10 тонн.
Как сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, новогоднее дерево будет украшено аналогично прошлому году. Ель декорируют флажками, игрушками и серпантином в стиле прошлых десятилетий.
В 2025 году город решил сохранить выбранный вариант убранства. Ретро-декор оценили гости и жители, поэтому от него не стали отказываться.
Ранее сообщалось, что в Петербурге зафиксировали самые высокие расходы на подготовку к зимним праздникам 2025-2026 годов.