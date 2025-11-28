Городовой / Учеба / Не дерево, а кирпич: как первые посты Петербурга сломали традиции русского Севера
Не дерево, а кирпич: как первые посты Петербурга сломали традиции русского Севера

Опубликовано: 28 ноября 2025 16:09
Ранний Петербург стал площадкой для архитектурного эксперимента, где синтезировались различные европейские традиции.

В отличие от шведских деревянных построек Ниена с их крутыми кровлями и каменных русских храмов, новые здания сочетали голландскую практичность с итальянской пластикой.

«Образцовые» проекты Трезини вводили стандартизацию — впервые в регионе появилась типовая жилая застройка.

Конструктивные решения тоже были новаторскими. Шпилевые завершения Петропавловского собора и Адмиралтейства, неизвестные ранее в русской архитектуре, стали новыми доминантами.

Широкое использование кирпича и тёсаного камня контрастировало с местной традицией деревянного зодчества. Даже храмы, как церковь Трёх Святителей на Васильевском острове, демонстрировали отход от крестово-купольной системы в пользу базиликальных решений.

Автор:
Лариса Никонова
