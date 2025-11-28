Не дерево, а кирпич: как первые посты Петербурга сломали традиции русского Севера

В отличие от шведских деревянных построек Ниена с их крутыми кровлями и каменных русских храмов, новые здания сочетали голландскую практичность с итальянской пластикой.
«Образцовые» проекты Трезини вводили стандартизацию — впервые в регионе появилась типовая жилая застройка.
Конструктивные решения тоже были новаторскими. Шпилевые завершения Петропавловского собора и Адмиралтейства, неизвестные ранее в русской архитектуре, стали новыми доминантами.
Широкое использование кирпича и тёсаного камня контрастировало с местной традицией деревянного зодчества. Даже храмы, как церковь Трёх Святителей на Васильевском острове, демонстрировали отход от крестово-купольной системы в пользу базиликальных решений.