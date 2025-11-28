Не Ниеншанц, а Заячий: причина выбора Петром I места для Петропавловской крепости

В отличие от Ниеншанца, расположенного в глубине Охтинского мыса, новая крепость занимала центральное положение в дельте Невы, контролируя все основные рукава - Большую и Малую Неву.
С инженерной точки зрения это обеспечивало круговую оборону и позволяло вести перекрёстный огонь по неприятельским судам.
Архитектурное решение тоже было новаторским. Шестибастионная планировка, разработанная при участии французского инженера Ламбера, представляла собой последнее слово европейской фортификации.
Каждый бастион имел собственный сектор обстрела, а куртины между ними простреливались фланговым огнём. При этом природный ландшафт - низкие заболоченные берега - создавал дополнительные трудности для потенциальных осад.