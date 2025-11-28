Городовой / Учеба / Не Ниеншанц, а Заячий: причина выбора Петром I места для Петропавловской крепости
Не Ниеншанц, а Заячий: причина выбора Петром I места для Петропавловской крепости

Опубликовано: 28 ноября 2025 16:02
Не Ниеншанц, а Заячий: причина выбора Петром I места для Петропавловской крепости
Выбор Заячьего острова был стратегическим решением, основанным на тщательном анализе местности.

В отличие от Ниеншанца, расположенного в глубине Охтинского мыса, новая крепость занимала центральное положение в дельте Невы, контролируя все основные рукава - Большую и Малую Неву.

С инженерной точки зрения это обеспечивало круговую оборону и позволяло вести перекрёстный огонь по неприятельским судам.

Архитектурное решение тоже было новаторским. Шестибастионная планировка, разработанная при участии французского инженера Ламбера, представляла собой последнее слово европейской фортификации.

Каждый бастион имел собственный сектор обстрела, а куртины между ними простреливались фланговым огнём. При этом природный ландшафт - низкие заболоченные берега - создавал дополнительные трудности для потенциальных осад.

Лариса Никонова
