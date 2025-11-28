Борьба с мигрантами в Петербурге бьёт не туда: просели доходы таксистов

В Санкт-Петербурге таксисты отмечают снижение доходов после того, как было введено ограничение для иностранных граждан с трудовыми патентами на работу в этой сфере.

С жалобами на уменьшение заработка выступили водители, оставшиеся в профессии после ухода значительной части коллег, сообщает «ДП».

Как утверждают они, несмотря на прежний уровень спроса, многие заказы остаются невыполненными — просто некому выезжать к клиентам.

Пользователи городских сервисов такси все чаще сталкиваются с сообщениями в приложениях: «К заказу нет свободных машин» или «Автомобиль приедет издалека».

Жители Петербурга вынуждены ожидать машину дольше привычного: если ранее автомобили обычно подавались через 3–5 минут, теперь приходится ждать 10–15 минут, а иногда и до получаса, особенно в удалённых частях города.

Помимо этого, выросли и тарифы на поездки, что ощутили и пассажиры.

В результате возникшей ситуации недовольство высказывают не только сами водители, но и пользователи такси. Последние отмечают, что готовы оплачивать поездки, однако долгое время ожидания и увеличение стоимости перевозок усложняют использование сервиса. Горожане утверждают, что потеряли привычный уровень доступности этих услуг.

В то же время представители городской администрации утверждают, что не видят большого повода для беспокойства. По свежим данным властей, общее число работающих таксистов снизилось примерно на 15 процентов.

Чиновники признают, что время ожидания действительно увеличилось, однако «существенного изменения ценообразования», по их словам, не произошло.

Ранее сообщалось, что из-за введённых изменений прозвучала ещё одна важная цифра: почти миллиард рублей недополучит городской бюджет, так как ограничения коснулись не только такси, но и служб доставки.