Десять тысяч на одной бумажке: в России заговорили о новой купюре

Депутаты Государственной думы, представляющие партию «Новые люди», обратились к Эльвире Набиуллиной с предложением ввести в обращение новую банкноту, достоинством десять тысяч рублей, сообщает ТАСС.
Парламентарии указали, что при осуществлении крупных денежных операций гражданам и организациям приходится использовать большие суммы наличными, что ведёт к дополнительным расходам на изготовление, перевозку, пересчёт и хранение этих средств.
В обращении депутаты выразили просьбу рассмотреть вопрос о выпуске новой купюры, а также инициировать общероссийское голосование по определению её оформления.
В письме также содержится предложение, что при одобрении этой идеи соответствующие подразделения Банка России должны будут проработать детали воплощения проекта на практике.
По мнению инициаторов, выпуск купюры в десять тысяч рублей способствует более эффективному использованию наличных денег, снизит нагрузку на банкоматы и обеспечит гражданам больше удобства при крупных покупках. Также авторы уверены, что это решение поможет уменьшить расходы, связанные с обслуживанием наличных средств.
Ранее сообщалось, что клиенты одного из крупнейших российских банков теперь могут подтвердить оформление кредита при участии родственника или знакомого.