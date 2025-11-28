«Явные проблемы с фантазией»: почему новое название площади в Петербурге не понравилось горожанам

Петербург, город с богатой историей и славными традициями, регулярно нарекает свои улицы, площади и объекты.

Недавнее решение Топонимической комиссии присвоить безымянной площади перед стадионом на Крестовском острове имя «Площадь Зенита», приуроченное к 100-летию клуба, вызвало неоднозначную реакцию среди горожан.

Подарок к юбилею: зачем “Зениту” своя площадь?

Согласно сообщению правительства Петербурга, рекомендация о присвоении названия появилась “по итогам заседания Топонимической комиссии”. Официальная причина — “К 100-летию любимого петербуржцами футбольного клуба „Зенит“”.

Это решение, призванное, по-видимому, отметить значимость клуба для города, однако, вызвало бурные обсуждения.

Городские имена: от поэтов до героев

Наряду с площадью “Зенита”, комиссия одобрила и другие изменения: мост через Кузьминку в Пушкине станет Державинским мостом, сад на углу улиц Некрасова и Маяковского — садом Владимира Маяковского.

Морскому лицею Приморского района присвоят имя адмирала Фёдора Ушакова, а школе № 16 Василеостровского района — имя участника СВО полковника Евгения Вашунина.

Мнения горожан: фантазия, спонсорство и “видимые проблемы”

Однако, решение о “Площади Зенита” вызвало волну критики. Горожане выражают недовольство отсутствием оригинальности:

“Могли бы назвать площадью Садырина, площадью Морозова или площадью Давыдова. Хоть какую-то фантазию проявить и заодно увековечить легенд клуба, а не просто лепить везде таблички «Зенит», «Зенит», «Зенит»”.

Звучат и скептические замечания о целесообразности увековечивания клуба, который, по мнению некоторых, не всегда демонстрирует “достойный уровень”.

“Может назвать именем команды площадь после того, как команда начнет показывать достойный уровень?” — задаются вопросом горожане.

Особое раздражение вызывает, по мнению некоторых, чрезмерное присутствие бренда “Зенит” в городской топонимике:

“Зенит Арену наоборот переименовали, и больше она не Зенит Арена”.

“Пора переименовывать Петроградский район в район-Зенит. Станция метро Зенит (совершенно идиотская перемена названия), Зенит арена (она же Газпром арена), площадь Зенит”.

Указывается на общий недостаток креативности в новых названиях:

“Раньше хоть какую-то креативность проявляли. А сейчас: либо в честь клуба, либо в честь города, либо в честь спонсора. Всё, идеи кончились”.

Некоторые ставят под сомнение даже “городскую” составляющую клуба, намекая на большое количество иностранных легионеров:

“А что в этой команде осталось городского? Кроме названия?”

“Сколько игроков иностранные легионеры? Вбейте в Гугле «состав Зенита на сегодня» и сильно удивитесь”.

В целом, дискуссия вокруг “Площади Зенита” отражает стремление горожан видеть в названиях улиц и площадей не только дань моде или спонсорским интересам, но и отражение истории, культуры и подлинных достижений, которые действительно заслуживают увековечивания.