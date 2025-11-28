Выходил из дома только с охраной: Мостовой рассказал, чем обернулась попытка его похищения

Андрей Мостовой, выступающий за «Зенит», рассказал, что после попытки похищения был вынужден обращаться за услугами охраны. Об этом игрок сообщил в разговоре с «Чемпионатом». По его словам, теперь он чаще предпочитает находиться дома.
Нападение на 27-летнего спортсмена произошло ночью 24 октября около его жилья на Вязовой улице. Злоумышленники применили силу и пытались затолкать полузащитника в легковой автомобиль иностранного производства.
В этот момент на помощь пришёл хоккеист Александр Гракун, вместе с которым Мостовому удалось вырваться и убежать в сторону улицы Спортивная.
Участников преступления вскоре удалось установить. Четверо подозреваемых были задержаны после еще одного преступления — попытки похищения родственника депутата Государственной думы Сергея Селегеня на Крестовском острове.
Ранее Мостовой рассказывал, что испытал сильное потрясение. Футболист пояснил, что теперь старается ограничивать пребывание вне дома ради безопасности.