Выходил из дома только с охраной: Мостовой рассказал, чем обернулась попытка его похищения

Опубликовано: 28 ноября 2025 23:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

У дома на Вязовой улице неизвестные мужчины пытались силой посадить спортсмена в автомобиль.

Андрей Мостовой, выступающий за «Зенит», рассказал, что после попытки похищения был вынужден обращаться за услугами охраны. Об этом игрок сообщил в разговоре с «Чемпионатом». По его словам, теперь он чаще предпочитает находиться дома.

Нападение на 27-летнего спортсмена произошло ночью 24 октября около его жилья на Вязовой улице. Злоумышленники применили силу и пытались затолкать полузащитника в легковой автомобиль иностранного производства.

В этот момент на помощь пришёл хоккеист Александр Гракун, вместе с которым Мостовому удалось вырваться и убежать в сторону улицы Спортивная.

Участников преступления вскоре удалось установить. Четверо подозреваемых были задержаны после еще одного преступления — попытки похищения родственника депутата Государственной думы Сергея Селегеня на Крестовском острове.

Ранее Мостовой рассказывал, что испытал сильное потрясение. Футболист пояснил, что теперь старается ограничивать пребывание вне дома ради безопасности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
