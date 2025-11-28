Санкт-Петербург — это не только величественная архитектура, каналы и белые ночи, но и уникальная языковая среда. Горожане, с их особым говором и любовью к «приземленным» названиям, наделили многие известные места собственными, зачастую ласковыми или ироничными, прозвищами. Эти топонимические игры — часть культурного кода, который отличает петербуржца от приезжего. Готовы ли вы погрузиться в мир петербургского сленга и проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в этих «секретных» названиях? Пройдите тест и узнайте, являетесь ли вы настоящим «питерским»!
Свой в доску петербуржец или турист? Проверь, знаешь ли ты секретные названия мест!
Опубликовано: 28 ноября 2025 23:15
Не просто город, а целый мир! Тест на петербургские топонимы, которые знают только местные!