«По старой памяти» больше нельзя: Большой порт Петербурга перешёл на новые правила судоходства

В акватории Большого порта Петербурга начали действовать обновлённые правила судоходства. В первую очередь изменения затронули порядок движения автономных судов, а также условия приёма кораблей, оснащённых ядерными энергетическими установками. Новые положения уже вступили в силу, сообщает «Ъ».
В документе содержатся отдельные требования к беспилотным судам. Подробно описаны особенности их передвижения по воде, а также обязательные процедуры взаимодействия с системами, контролирующими движение кораблей в порту.
Это часть официального приказа, выпущенного Министерством транспорта России и зарегистрированного в Министерстве юстиции.
Подчёркнут перечень причалов и мест для стоянки, предназначенных для приёма судов с ядерными энергоблоками. В этот список включён и морской мультимодальный комплекс «Бронка». Новые правила позволяют более чётко организовать расположение подобных судов в порту.
Внесённые изменения направлены на развитие и адаптацию портовой инфраструктуры с учётом современных тенденций и вызовов отрасли. Особое значение это имеет для Большого порта, который считается одним из главных транспортных центров Северо-Западного региона страны.
Специалисты отмечают, что подобные меры помогут повысить эффективность работы порта и его безопасность.
Ранее в публикациях отмечалось, что оформление акта соответствия РКО на «Экобалт» даёт возможность строить новые суда, работающие на водородном топливе.