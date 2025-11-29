Городовой / Город / «По старой памяти» больше нельзя: Большой порт Петербурга перешёл на новые правила судоходства
«По старой памяти» больше нельзя: Большой порт Петербурга перешёл на новые правила судоходства

Опубликовано: 29 ноября 2025 00:00
Global Look Press / Petrov Sergey / news.ru

В России вступили в силу изменения в правилах мореплавания, предусматривающие новые нормы для автономных судов и захода кораблей с ядерными энергоустановками.

В акватории Большого порта Петербурга начали действовать обновлённые правила судоходства. В первую очередь изменения затронули порядок движения автономных судов, а также условия приёма кораблей, оснащённых ядерными энергетическими установками. Новые положения уже вступили в силу, сообщает «Ъ».

В документе содержатся отдельные требования к беспилотным судам. Подробно описаны особенности их передвижения по воде, а также обязательные процедуры взаимодействия с системами, контролирующими движение кораблей в порту.

Это часть официального приказа, выпущенного Министерством транспорта России и зарегистрированного в Министерстве юстиции.

Подчёркнут перечень причалов и мест для стоянки, предназначенных для приёма судов с ядерными энергоблоками. В этот список включён и морской мультимодальный комплекс «Бронка». Новые правила позволяют более чётко организовать расположение подобных судов в порту.

Внесённые изменения направлены на развитие и адаптацию портовой инфраструктуры с учётом современных тенденций и вызовов отрасли. Особое значение это имеет для Большого порта, который считается одним из главных транспортных центров Северо-Западного региона страны.

Специалисты отмечают, что подобные меры помогут повысить эффективность работы порта и его безопасность.

Ранее в публикациях отмечалось, что оформление акта соответствия РКО на «Экобалт» даёт возможность строить новые суда, работающие на водородном топливе.

Автор:
Юлия Аликова
