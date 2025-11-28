Легендарный Главпочтамт в самом центре Петербурга пустят с молотка за 1,2 млрд рублей

На торги выставили прославленное здание Главпочтамта, расположенное в историческом центре Санкт-Петербурга на Почтамтской улице. Аукцион по продаже состоится 16 января. Общая площадь памятника архитектуры — 13,7 тысячи квадратных метров, сообщает «Деловой Петербург».
Причиной продажи послужило то, что у «Почты России» не получилось воплотить совместный с администрацией города проект — создание в стенах Главпочтамта общественного пространства с зоной общественного питания и местом для концертов.
Теперь потенциальным владельцам предлагается рассмотреть варианты реконструкции: размещение гостиницы, деловых помещений либо пространства для выставок и культурных событий.
При этом новым собственникам будет необходимо соблюсти ряд условий. Среди них — обязанность сохранить историческую планировку здания. Без выполнения этого требования заключение сделки невозможно.
В начале обсуждения судьбы уникального сооружения в 2023 году выяснилось, что финансовое положение «Почты России» вызывает обеспокоенность.
Ранее сообщалось, что задолженность «Почты России» оценивается в крупную сумму — 133 миллиарда рублей.