Легендарный Главпочтамт в самом центре Петербурга пустят с молотка за 1,2 млрд рублей

Опубликовано: 28 ноября 2025 08:18
Global Look Press / Semen Likhodeev / Russian Look

Благодаря удачному расположению и хорошему состоянию здание, несмотря на сложную задачу его переоборудования, вызывает интерес у крупных инвесторов.

На торги выставили прославленное здание Главпочтамта, расположенное в историческом центре Санкт-Петербурга на Почтамтской улице. Аукцион по продаже состоится 16 января. Общая площадь памятника архитектуры — 13,7 тысячи квадратных метров, сообщает «Деловой Петербург».

Причиной продажи послужило то, что у «Почты России» не получилось воплотить совместный с администрацией города проект — создание в стенах Главпочтамта общественного пространства с зоной общественного питания и местом для концертов.

Теперь потенциальным владельцам предлагается рассмотреть варианты реконструкции: размещение гостиницы, деловых помещений либо пространства для выставок и культурных событий.

При этом новым собственникам будет необходимо соблюсти ряд условий. Среди них — обязанность сохранить историческую планировку здания. Без выполнения этого требования заключение сделки невозможно.

В начале обсуждения судьбы уникального сооружения в 2023 году выяснилось, что финансовое положение «Почты России» вызывает обеспокоенность.

Ранее сообщалось, что задолженность «Почты России» оценивается в крупную сумму — 133 миллиарда рублей.

Автор:
Юлия Аликова
