Городовой / Город / Петербург пустит «танки» на сугробы: дворникам выдали гусеничные снегоуборщики
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургскую односводную станцию представили в Москве: почему «Лиговский проспект‑2» показывают не дома Город
Петербург — не плоский: где находятся «невидимые» возвышенности Северной столицы Город
Семейная расправа: петербурженка с дочерью-подростком избили водителя троллейбуса Город
Зимний Петербург: 7 вещей, без которых вы пропадете на улицах города Город
Не тратьте ни рубля: где в Петербурге 29–30 ноября послушать классику и заглянуть на винтажную ярмарку Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Петербург пустит «танки» на сугробы: дворникам выдали гусеничные снегоуборщики

Опубликовано: 28 ноября 2025 10:57
Петербург пустит «танки» на сугробы: дворникам выдали гусеничные снегоуборщики
Петербург пустит «танки» на сугробы: дворникам выдали гусеничные снегоуборщики
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Автомобили полностью заряжаются от электросети за 3–4 часа и управляются с помощью джойстика.

На улицах центральной части Петербурга и на Петроградской стороне появились новые гусеничные машины для уборки снега. Об обновлении парка рассказал заместитель председателя городского Комитета по благоустройству Егор Пащенко, сообщает 78.ru.

Специализированная техника предназначена для работы на узких тротуарах. Управлять такими устройствами можно с помощью пульта, а зарядку машины осуществляют посредством подключения к электрической розетке; на это уходит от трёх до четырёх часов.

В комплект входят насадки различного формата — можно использовать либо щётки, либо ковши, если меняется задача при уборке снега. Дополнительно для оснащения сотрудников куплены многофункциональные автомобили.

Ранее «Городовой» рассказывал, как петербуржцы собирают грибы в заснеженном лесу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью