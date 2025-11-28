Петербург пустит «танки» на сугробы: дворникам выдали гусеничные снегоуборщики

На улицах центральной части Петербурга и на Петроградской стороне появились новые гусеничные машины для уборки снега. Об обновлении парка рассказал заместитель председателя городского Комитета по благоустройству Егор Пащенко, сообщает 78.ru.
Специализированная техника предназначена для работы на узких тротуарах. Управлять такими устройствами можно с помощью пульта, а зарядку машины осуществляют посредством подключения к электрической розетке; на это уходит от трёх до четырёх часов.
В комплект входят насадки различного формата — можно использовать либо щётки, либо ковши, если меняется задача при уборке снега. Дополнительно для оснащения сотрудников куплены многофункциональные автомобили.
