Хотели чужую квартиру — получили колонию: суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

В Москве завершился судебный процесс по делу о хищении квартиры у певицы Ларисы Долиной. Группа из четырёх человек была признана виновной в серии мошеннических действий. Суд назначил им наказание от четырёх до семи лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал «112».
Как установлено следствием, Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа убеждали потерпевших переводить крупные суммы на их счета или проводить сделки с недвижимостью.
В 2024 году Лариса Долина перевела средства на так называемые «защищённые счета» и стала участницей мнимой сделки купли-продажи квартиры. Только после завершения значительной части процесса певица поняла, что стала жертвой обмана.
Подобным способом злоумышленники получили в своё распоряжение свыше 12 миллионов рублей, обманув двух жительниц Подмосковья. Цырульникову удалось задержать в июле 2024 года во время получения поддельных денег.
Впоследствии квартира артистки стала предметом судебных разбирательств.
В марте этого года Хамовнический районный суд признал обоснованность требований Ларисы Долиной по её иску, а также встречному иску от Полины Лурье, которая стала приобретателем спорного жилья. Артистка сумела вернуть себе квартиру.
Ранее сообщалось, что после Долиной многие пенсионеры стали отказываться от сделок с недвидимостью и уверять, что стали жертвами мошенников.