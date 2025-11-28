Городовой / Город / Хотели чужую квартиру — получили колонию: суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургскую односводную станцию представили в Москве: почему «Лиговский проспект‑2» показывают не дома Город
Петербург — не плоский: где находятся «невидимые» возвышенности Северной столицы Город
Семейная расправа: петербурженка с дочерью-подростком избили водителя троллейбуса Город
Зимний Петербург: 7 вещей, без которых вы пропадете на улицах города Город
Не тратьте ни рубля: где в Петербурге 29–30 ноября послушать классику и заглянуть на винтажную ярмарку Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Хотели чужую квартиру — получили колонию: суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной

Опубликовано: 28 ноября 2025 10:02
Хотели чужую квартиру — получили колонию: суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Хотели чужую квартиру — получили колонию: суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

В 2024 году Долина перевела деньги на специальные счета и заключила фиктивную сделку с недвижимостью.

В Москве завершился судебный процесс по делу о хищении квартиры у певицы Ларисы Долиной. Группа из четырёх человек была признана виновной в серии мошеннических действий. Суд назначил им наказание от четырёх до семи лет лишения свободы, сообщает телеграм-канал «112».

Как установлено следствием, Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа убеждали потерпевших переводить крупные суммы на их счета или проводить сделки с недвижимостью.

В 2024 году Лариса Долина перевела средства на так называемые «защищённые счета» и стала участницей мнимой сделки купли-продажи квартиры. Только после завершения значительной части процесса певица поняла, что стала жертвой обмана.

Подобным способом злоумышленники получили в своё распоряжение свыше 12 миллионов рублей, обманув двух жительниц Подмосковья. Цырульникову удалось задержать в июле 2024 года во время получения поддельных денег.

Впоследствии квартира артистки стала предметом судебных разбирательств.

В марте этого года Хамовнический районный суд признал обоснованность требований Ларисы Долиной по её иску, а также встречному иску от Полины Лурье, которая стала приобретателем спорного жилья. Артистка сумела вернуть себе квартиру.

Ранее сообщалось, что после Долиной многие пенсионеры стали отказываться от сделок с недвидимостью и уверять, что стали жертвами мошенников.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью