Частный остров в центре Невы: как Серный остров Петербурга избежал участи быть «казенным»

Серный остров — это своего рода городская легенда, о которой долгое время не говорили вслух.

Серный остров — это не просто географическая точка на карте Санкт-Петербурга, а уникальное место с богатой историей и противоречивым современным статусом.

Название и промышленное прошлое

Название острова связано с XIX веком — именно тогда здесь размещались склады серы.

Однако в истории Серного острова мало интересных фактов до начала XXI века, поскольку он оставался фактически изолированным участком, «прикрытым кварталом» больших промышленных зданий.

Серный остров до строительства моста Бетанкура

До 2015 года доступ к острову был ограничен, и увидеть его можно было в основном только с воды, проплывая по Малой Неве.

Через заводские корпуса и деревянный мост можно было попасть на территорию с причалом для скутеров, пейнтбольной площадкой и даже фюзеляжем самолета Ан-2П.

С 2016 года остров находится в частной собственности — у Алексея Комракова, владельца компании «Сервиспожзащита». Здесь обустроены яхт-клуб «Бриз», прокат гидроциклов Anders Motors и другие объекты.

Культурное наследие вокруг острова

Противоположный берег — Уральская улица, 13 — памятник культурного наследия. Это корпуса старой писчебумажной фабрики В. П. Печаткина, возведенные в 1895 году по проекту Николая Салько.

Рядом находились лесная биржа и участки первичной обработки древесины — сырья для бумажного производства.

Архитектурные и исторические памятники района

Уральская улица насчитывает несколько промышленных строений с богатой историей, в том числе корпуса Северной ткацкой мануфактуры и судоремонтное предприятие «Алмаз».

В 1980-х здесь появилась версия о возможном тайном захоронении казненных декабристов, что добавляет месту мистики и исторической загадочности.

Августин Бетанкур — испанец с русской душой

Особое значение Серному острову и прилегающей территории придало строительство моста, названного в честь знаменитого инженера и архитектора Августина Августиновича Бетанкура (1758–1824).

Он был одним из основателей транспортной системы Российской империи.

«Бетанкур внес неоценимый вклад в развитие инженерного дела в России», — отмечают петербургские историки.

Мемориальная доска в его честь установлена в 1991 году на Университетской набережной.

Мост Бетанкура — современное техническое чудо

Открытый в 2018 году мост длиной 923 метра соединил Василеостровский и Петроградский районы. Его рабочее имя — «Серный» — связано с опорой на остров.

Конструкция представляет собой вантовый мост с двумя U-образными пилонами и характерным сильным раскачиванием при проезде авто.

Под мостом находится пешеходная дорожка и велодорожки, а высота 16 метров позволяет пропускать суда по Неве. Несмотря на уничтожение 60% зелени острова во время строительства, мост стал новым украшением промышленной зоны.

Серный остров сегодня

Сейчас Серный остров — это уникальный частный объект с яхт-клубами и прокатами гидроциклов, но в то же время — историческая точка с загадками и культурными объектами вокруг.

Это место, где пересекаются история, архитектура и современный урбанизм, открывая новые виды не только на город, но и на его прошедшие эпохи.